Tragedia en ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: violento ataque sacude grabación en Colombia

La tarde del 18 de abril, un violento ataque interrumpió la grabación de la telenovela <i><b>'Sin senos sí hay paraíso 4'</b></i> en el sector de Los Laches, en Santa Fe, Bogotá, dejando un saldo de tres personas muertas y una más gravemente herida.Según la Policía, un hombre agredió sin previo aviso a un ciudadano con un arma cortopunzante en plena vía pública. La situación desató una riña en la que intervinieron varias personas presentes en el lugar, lo que agravó el hecho y provocó las víctimas mortales.El ataque ocurrió durante un receso de las grabaciones, cuando el equipo se encontraba en un espacio abierto.<b> Testigos señalaron que el agresor, ajeno a la producción, se había acercado minutos antes sin levantar sospechas.</b>Las autoridades descartaron que se tratara de un intento de robo y señalaron que el comportamiento del atacante estaría relacionado con su estado mental. Además, confirmaron que hay cuatro personas detenidas mientras avanzan las investigaciones.