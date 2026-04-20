Tragedia en ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: violento ataque sacude grabación en Colombia

La tarde del 18 de abril, un violento ataque interrumpió la grabación de la telenovela “Sin senos sí hay paraíso 4” en el sector de Los Laches, en Santa Fe, Bogotá, dejando un saldo de tres personas muertas y una más gravemente herida.

Según la Policía, un hombre agredió sin previo aviso a un ciudadano con un arma cortopunzante en plena vía pública. La situación desató una riña en la que intervinieron varias personas presentes en el lugar, lo que agravó el hecho y provocó las víctimas mortales.

El ataque ocurrió durante un receso de las grabaciones, cuando el equipo se encontraba en un espacio abierto. Testigos señalaron que el agresor, ajeno a la producción, se había acercado minutos antes sin levantar sospechas.

Las autoridades descartaron que se tratara de un intento de robo y señalaron que el comportamiento del atacante estaría relacionado con su estado mental. Además, confirmaron que hay cuatro personas detenidas mientras avanzan las investigaciones.