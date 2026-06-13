Turquía en colores: rosas de Isparta, lago Eğirdir y Sagalassos

Después de un vuelo directo de 13 horas desde Panamá, llegué a mi primer destino: Isparta, ese tesoro escondido entre montañas y pinos.Mi primera parada fue Eğirdir, una encantadora ciudad costera que se levanta a orillas de un lago rodeado de murallas medievales. El trayecto es corto y cómodo, con paisajes alpinos que conectan la capital provincial con un entorno natural único.La postal inicial es su lago, el cuarto más grande de Turquía, considerado el corazón geográfico, ecológico y económico de la región. Sus aguas limpias y ricas en minerales cambian de color según la luz solar y la estación, creando el famoso 'Efecto Camaleón'.La experiencia se completa con su gastronomía. En Halikarnas Restaurant, un negocio familiar, probé platos tradicionales como lubina a la parrilla, albóndigas, hojas de parra rellenas y ensalada de çoban. Todo acompañado de una vista espectacular al lago y las montañas. Eso sí, al caer la noche el clima se enfría, así que te recomiendo llevar abrigo.