Un galardón a los científicos que desnudaron al sistema inmune

Los orígenes de la investigación sobre cómo el sistema inmune se defiende de potenciales ataques al cuerpo humano se remonta a la década de los años 1940, cuando Estados Unidos, Reino Unido y Canadá diseñaron la bomba atómica. Los estudios correspondientes al Proyecto Manhattan detectaron cómo una serie de mutaciones acababan en pocas semanas con la vida de un grupo de ratones.No es hasta el año 2001 en el que Brunkow y Ramsdell se interesaron por las investigaciones de hace seis décadas atrás y decidieron ir detrás del gen causante de esa mutación. Esa misma mutación estaba presente en un gen que denominaron Foxp3. Después concluyeron que una variante humana conocida como el síndrome IPEX, era la causante de esa mutación que acabó con la vida de estos ratones. A todo ello, Sakagushi pudo comprobar que ese gen era el mismo que estaba encargado de regular a las células T.La directora del programa de inmunoterapia celular en el Hospital General de Massachussets, la Dra. Marcela Maus, dijo al <b>NYT</b> que estos trabajos científicos guardan un gran potencial para la exploración de nuevas vías terapéuticas en la medicina. 'Lo fundamental del asunto es poder manipular y controlar la dicotomía que se establece entre inmunidad vs. tolerancia', dijo. Por su parte, el director del Centro Colton para la Autoinmunidad de la Universidad de Pensilvania comentó al citado diario que con estos descubrimientos facilitaron la fabricación de fármacos pioneros en la lucha contra el cáncer y las demás enfermedades autoinmunes.La frase del escritor estadounidense Elbert Hubbard, ‘A través del trabajo duro se puede lograr lo inimaginable’, bien se puede aplicar a las anécdotas de Sakagushi sobre cómo logró sacar adelante el estudio que completó los hallazgos de Brunkow y Ramsdell. El científico japonés recordó lo difícil que era conseguir los fondos necesarios para ese estudio. Convencido de que el premio Nobel le confirmó que el esfuerzo había valido la pena, Sakagushi manifestó: 'creo que mi terquedad dio estos resultados'. En cambio, la doctora Bronkow aseguró que cuando recibía una llamada desde Suecia al principio pensó que se trataba de una estafa y volvió a dormir. Ella no se imaginaba que esa llamada sospechosa confirmaba esa noticia ansiada para el palmarés de cualquier científico: ser el próximo Nobel de Medicina.