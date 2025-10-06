Un galardón a los científicos que desnudaron al sistema inmune

La temporada de anuncios de los Premios Nobel de 2025 ya se dio por inaugurada tras el anuncio de los tres ganadores del Premio Nobel de Medicina, los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakagushi.

Este trío de especialistas se encuentra detrás de uno de los estudios más trascendentales en lo que se refiere a la comprensión profunda del funcionamiento del cuerpo humano y, en concreto, del sistema inmune que habitualmente nos protege de las amenazas a la salud.

El Instituto Karolinska de Estocolmo – encargado de otorgar el fallo del Nobel de Medicina – reconoció la labor de los científicos quienes indagaron que es lo que hay detrás de la tolerancia inmunológica periférica, que evita que el sistema inmune actúe en contra del organismo. Se trata de las conocidas como células T, que ejercen como guardianas del cuerpo ante las bacterias y los microbios que se presentan frecuentemente.

Estos descubrimientos, de acuerdo a los organizadores del Premio Nobel, sentaron precedentes importantes relacionados a la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos de enfermedades como el cáncer y otros padecimientos autoinmunes. Los hallazgos también contribuyeron a la realización de trasplantes exitosos como los que involucran a las células madre.

Sakagushi, uno de los galardonados, expresó su satisfacción tras el veredicto que llegaba desde Estocolmo. “Entre las investigaciones sobre inmunidad hay muchas con buenos resultados, por eso me siento muy honrado”, aseguró desde Osaka, citado por la agencia EFE.

El científico japonés descubrió en 1995 una nueva clase de células T que protegen al organismo de enfermedades autoinmunes. Y en 2001, Brunkow – de la Universidad de Princeton – y Ramsdell – de la Universidad de California – aportaron datos fundamentales para entender el origen de estos padecimientos.

El profesor del departamento de biología celular y molecular del Instituto Karolinska Rickard Sandberg afirmó al diario estadounidense The New York Times que los hallazgos de los tres científicos brindaron una nueva perspectiva en el combate a las enfermedades autoinmunes. “Hay más de 200 estudios en desarrollo que tienen a sus descubrimientos como base”, añadió.