Ferias de vino hay muchas, dice Olga Herrera, gerente de vinos y sommelier de Wine Spirits Group, por ello el afán de esta importadora de ofrecer una experiencia única en la feria Vinos y Sentidos en su versión 2025 que se llevará a cabo el 5 y 6 de junio en el Hotel Sortis. “Conectar a la persona con el vino de una manera simple, de una manera sencilla, para que comprendan que esto no es algo complejo, no se tiene que estudiar, ni se tiene que estar enfocado en ser lo que no somos. Aquí lo que estamos buscando son personas que puedan conectar su alma, su espíritu y en este caso las raíces de Panamá y países vecinos con el vino”, asegura. Y aunque esta idea resulte a primera oída algo disparatado, porque ni Panamá ni nuestros países vecinos son productores de vino, se puede lograr un acercamiento a través de un elemento que es propio y representativo de cada país: su gastronomía.

“Desde el año pasado para quienes tuvieron la fortuna de acompañarnos en el festival, vieron que parte de la identidad del festival Vinos y Sentidos es la gastronomía. La única manera de comprender el vino es con un buen plato de comida al lado. Si no hay sentido de maridaje, si no se entiende la conexión que tiene la comida con el vino, no hay disfrute”, considera.

Porque, aunque el vino es absolutamente disfrutable solo, esa experiencia se verá potenciada con la comida. Por ello, uno de los grandes aliados de esta feria es el Club Gastronómico de Panamá, representantes ante la World Chef, la mayor asociación de chefs, con más de 10 millones de miembros en 110 países del mundo.

“Apegados a este lineamiento de apoyar el crecimiento, el desarrollo y la promoción de la gastronomía dentro y fuera del país, el Club Gastronómico de Panamá se suma a este tipo de actividades con la intención de desarrollar actividades educativas que van más allá del disfrute”, explicó Sara Mouallén representante del Club Gastronómico de Panamá.

A través de alianzas con diversas escuelas de gastronomía del país, por segundo año consecutivo, el Club Gastronómico de Panamá se convierte en un aliado de la feria involucrando a estudiantes tanto en el área de servicio como de gastronomía.

“Este año, durante el cooking show que ofrecemos dentro del festival tendremos la presencia de tres de nuestros participantes del equipo élite de competencia del Club Gastronómico. Dos de ellos representarán a Panamá en la semifinal de America’s Global Chef Challenge que se celebrará en Las Vegas durante el mes de julio”, anunció Mouallén.

Además de experiencias gastronómicas, catas y maridajes, Vinos y Sentidos dará a conocer a los asistentes, más de 140 etiquetas, música en vivo y sorpresas.