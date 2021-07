Arte para salvar vidas

Las obras estarán exhibidas hasta el 3 de agosto en la Sala de BMW Plaza Larish Julio | La Estrella de Panamá

Nuevamente el arte se convierte en un vehículo para salvar vidas. La Fundación Obsequio de Vida J. Thomas Ford efectuó el lanzamiento de la subasta 'Salvando vidas', con el apoyo de 53 artistas locales que han donado su trabajo con el fin de recaudar fondos para los proyectos de la fundación.

El anuncio se hizo en la sala de ventas de BMW, donde las obras serán exhibidas hasta el 3 de agosto.

“En Panamá nacen, anualmente, más de 400 niños con cardiopatía congénita, defectos en el corazón que ocurren dentro de la primera fase de la gestación y que constituyen la primera causa de muerte neonatal en el mundo”, dijo Karla García, directora ejecutiva de la fundación. Ante un panorama en el que las infraestructuras públicas de los hospitales están colapsadas y los gastos de los tratamientos son muy costosos y no están al alcance de todos, la fundación Obsequio de Vida trabaja para que más niños tengan acceso a tratamientos correctivos para sus corazones, ya sea en Panamá o en el extranjero, cubriendo gastos como cateterismos, ablaciones cardíacas y cirugías de corazón abierto.

La intención es aportar los costos de los tratamientos, pasajes aéreos, estadías, y demás gastos pre y posoperatorios para procurar que los niños reciban el tratamiento adecuado y evitar que mueran en sus primeros cinco años de vida. Lamentablemente alrededor de 130 bebés mueren en su primer año de vida.

En 29 años de labor, esta fundación creada por el Club Rotario de Panamá en 1992, ha ayudado a más de 700 niños con cardiopatías congénitas a obtener acceso a estos tratamientos. Así lo afirmó Juna Carlos Canavaggio, presidente de la fundación.

En 2020, año marcado por el inicio de la pandemia de covid-19, la fundación se enfrentó a importantes retos.

La causa

“La fundación no ha dejado de trabajar, para nosotros no hay diferencia alguna entre pandemia, prepandemia o postpandemia, la idea es ayudar a los niños con cardiopatías a que obtengan sus cirugías. Los desafíos se han dado en el manejo logístico. “Hubo momentos es que los hospitales estuvieron cerrados para ese tipo de cirugías, los vuelos se cancelaron, las fronteras estaban cerradas; ahora mismo los países cambian constantemente los requerimientos para viajar. Hace un mes, los papás y los niños podían ir sin vacunas, ahora los papás deben viajar vacunados. Han sido desafíos, pero no ha cambiado nuestro objetivo que es tratar de operar como mínimo, 12 niños al año”, explica García.

Esta cantidad que de repente suena menor, no lo es en términos económicos. “Son muchos gastos, el costo de cada cirugía empieza desde los $20 mil a $25 mil”, indica García.

Lo que sí ha tenido una pausa obligada son las misiones que realizan doctores extranjeros en Panamá, en las que se realizan tratamientos que no requieren de una cirugía de corazón abierto. “Ellos hacen esos procedimientos y entrenan a los cirujanos locales del Hospital del Niño en diferentes técnicas. En una semana podemos tratar entre 20 y 25 niños. Esperemos que para fin de año podamos tener nuestra primera misión, que desde el año pasado debieron ser suspendidas”, cuenta García.

En 2020 la Fundación Obsequio de Vida llevó a cabo la campaña 'Arte salvando vidas', que se enfocó en la reproducción de mascarillas, en edición limitada, que llevan impresas 26 obras de artistas nacionales. “Esta campaña nos abrió las puertas a participar no solo con increíbles artistas que lograron unirse a nuestra misión, sino que también hizo que la fundación se comprometiera con la comunidad artística de Panamá. Es ahí donde nace la iniciativa de la subasta para 2021”, destaca Canavaggio. En esta oportunidad 53 increíbles artistas nos brindan su talento y pasión para que logremos recaudar fondos para que niños con urgencia de cirugía de corazón abierto sean tratados obteniendo el obsequio de vida”.

“El dinero que entra de las actividades va para las cirugías. El año pasado tuvimos un total de seis niños y este año, ya nada más a mitad de año tenemos seis. Todo el dinero que entra de la campaña de las mascarillas, que sigue vigente en la página web destinada a eso, artesalvandovidas.com, así como lo recaudado en la subasta se destinará íntegramente a cubrir las cirugías y lo mismo va a pasar con la subasta”, informa García. Con lo obtenido de la subasta probablemente cubramos los tratamientos médicos de 4 o 5 pequeños. “Pero esa inversión que hacemos en este momento en esos niños se multiplica cuando se convierten en adultos y profesionales que quieren aportar a la sociedad. En un futuro ellos pueden ser donantes de la fundación”, agrega García.

“Estamos súper orgullosos de poder estar con esta fundación y con los artistas, todos unidos para apoyar esta causa de niños con problemas cardíacos. Cuando me llamaron de la fundación la respuesta fue sí, de una vez, una fundación que trabaja en una causa tan específica, cualquier cosa que uno pueda hacer por apoyar a ese esfuerzo, hay que hacerlo”, dijo Gustavo De Lucca, gerente general de Bavarian Motors. “Las obras van a estar acá casi dos semanas y los interesados pueden venir e incluso hacer citas con el curador. Él los puede atender y darles más detalles de cualquiera de las obras en las que muestren interés”, recalcó De Lucca.

La muestra

La curaduría de las obras para la subasta corre a cargo de Reinier Rodríguez, quien desde 2020 ha venido colaborando con la Fundación Obsequio de Vida en el proyecto de las mascarillas.

“Empezamos a ver cómo el proyecto crecía, y conversando con Karla surgió el tema de la subasta y la subasta fue creciendo, porque la selección de artistas, inicialmente los 26 que habían participado en la versión 2020 se multiplicó por dos”, comenta Rodríguez. Son 53 artistas que se han comprometido con los niños con cardiopatías. “Nuestra intención fue presentar un catálogo de artistas de diferentes generaciones, desde Coqui Calderón, artista con amplia trayectoria y reconocimiento en el arte panameño, algunos tremendamente consolidados como Jesús Díaz, artistas con carreras consolidadas durante la última década como Igor Kourany, Gabriel González, Gaba y Gabriel Wong y también abrir el espacio a artistas con menos años de producción, pero en quienes vemos un camino que se potencia tremendamente bien como Ricardo Boyd, Mónica Locan o Giana De Dier”, destaca el curador.

Por otro lado, decidieron ampliar también los medios y soportes. Además de esculturas en bronce, en hierro y en vidrio, hay arte digital y también collage. También se ha querido tomar en cuenta obras con soporte en papel. “Quisimos darle al papel ese espacio importantísimo que tiene en las artes y que va a seguir teniendo”, declara Rodríguez.

En Panamá, durante las últimas décadas, después de haber tenido una temporada en los 80 y 90 en que fueron muy valoradas la acuarela, el dibujo, el grabado y otras técnicas sobre papel, el público se decantó por el soporte en tela. “Una de nuestras metas de selección fue mostrar precisamente técnicas sobre papel para devolverle ese sitial que tiene”, sostiene el curador. También se buscó que hubiese una participación femenina amplia.

La subasta

Desde el viernes 23 es posible acceder al catálogo de la subasta a través de menucreativo.com. “La página va a estar dedicada 100% a la subasta y es tan simple como escoger la obra, hacer clic encima y proceder a hacer la puja”, informa Rodríguez. Las pujas empezarán el 29 de julio, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche del martes 3 de agosto, por un mínimo de $50.00.