Los beneficios de la figura paterna presente

La participación del hombre en el cuidado, crianza y estimulación del hijo juega un papel relevante en la consolidación del vínculo entre ellos. De hecho, la Unicef, en un informe, destaca la importancia de que el padre se involucre durante las etapas del hijo: embarazo, nacimiento, infancia temprana, niñez y adolescencia, para el desarrollo de las habilidades socioemocionales, lenguaje, realización de sus metas presentes y futuras.

“Históricamente, siempre se ha visto al padre con el rol de protector o proveedor, pero eso ha ido evolucionando para bien. Antes se descuidaba o se desentendía el hecho de que la figura paterna es crucial cuando el niño está por nacer, está creciendo en el vientre y de esa relación con la madre”, explica el psicólogo clínico Tomás Rincón a La Estrella de Panamá.

En mayo de 2017, en Panamá se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 83 del 27 de diciembre de 2017, que reglamenta la Ley 27 del 23 de mayo de 2017, con la que se crea la licencia de paternidad para trabajadores de empresas privadas y servidores públicos.

Con esta licencia, que se concede al momento del nacimiento del hijo, los trabajadores recibirán tres días hábiles. Para acogerse a la misma, el beneficiario deberá comunicar a su empleador, con una semana de anticipación, la fecha probable del parto de su esposa o conviviente en unión libre; además, deberá presentar el certificado de nacimiento emitido por la Dirección Nacional de Registro Civil del Tribunal Electoral, el cual lo acredita como padre del menor.

“La presencia del padre es importante, me hicieron cesárea y mi esposo antes de irse a trabajar, me bañaba, me limpiaba la herida, se ocupaba del bebé. Ahora, Luis tiene tres años y cuando se acerca la hora de que el papá llegue a casa, comienza a preguntar por él. Su presencia ha sido fundamental para crear la conexión con el niño”, contó Luisana Pérez.

De acuerdo con Rincón, hay autores de libros de psicología que mencionan al papá como encargado de ser el soporte o el contenedor de la figura materna. “Es decir, que cuando la mamá esté desbordada por todo lo que conlleva el embarazo y todo este proceso, el papá es esa figura que retiene y aguanta todas las ansiedades y temores que pueda tener la mujer”, dijo el psicólogo clínico.

Impacto del padre presente

“En los primeros días de vida del infante, la figura masculina representa una posición o tiene una función de soporte al sistema familiar, de contenedor emocional de toda la descarga psíquica que tiene esa madre. El papá es como cuando hay una pieza que está rota y necesitas rodearla para unir las partes, bueno, esa sería una de las funciones más importantes del padre en el desarrollo del infante”, añadió.

De acuerdo con el especialista, el tiempo que pasa el padre presente “influye muchísimo en la madre, porque va a estar contenida y conectada, va a tener el tiempo necesario para vincularse con su bebé. El padre va a funcionar como la parte que ayuda a la mamá en las cosas que no son parte del sistema madre e hijo, ella, al tener tanta confianza en que el padre se va a encargar de eso, va a conectar mejor con el infante”.

En el caso del padre, la influencia es significativa, “curiosamente, muchos hombres en nuestra sociedad se sienten excluidos y se excluyen también del proceso de desarrollo del niño, piensan y presumen que este es un tema netamente femenino y que el papá solamente está para imponer las reglas o proveer”, explicó Rincón.

El especialista añadió que el padre que está vinculado estrechamente con el desarrollo del hijo, se sentirá útil. “De esta manera va a marcar esa figura de autoridad para el niño, es decir, va a introducir esa conciencia”.

Los primeros tres días de vida del bebé

Los tres días se computarán desde el nacimiento del menor o la menor, no quedando a la discreción del trabajador o servidor público, poder elegir el uso de la licencia posteriormente.

En los casos en que el trabajador o servidor público se encuentre en uso de vacaciones, hospitalizado o incapacitado, al momento en que aconteciera el nacimiento de su hijo o hija, queda obligado a comunicar el nacimiento a su empleador para que, vencida la condición antes detallada, se le computen los tres días hábiles siguientes en concepto de licencia de paternidad.

En el año 2021 se sancionó el proyecto de ley 548, que establece que cuando la mujer embarazada no cuente con un trabajo formal, el padre gozará del alcance del fuero. No podrá ser despedido de su empleo público o privado por los meses que dure la gestación y luego del parto, por el término de un año, salvo en casos especiales previstos en la ley.

De igual manera, en caso de la muerte de la madre durante el parto o en los días o meses siguientes, el cónyuge que cuente con empleo público o privado gozará de fuero de paternidad hasta cumplirse el término de un año a partir del parto. Además, tendrá derecho a 15 días hábiles de vacaciones anticipadas, luego de cumplir con el tiempo de duelo que establezca la ley.

Procedimiento

El trabajador y servidor público declarará en su contrato de trabajo o formulario de datos personales y de pendientes, el nombre de su esposa o conviviente.

El trabajador y servidor público, una vez se reintegre a sus labores, deberá presentar a su empleador o la institución donde labora el certificado de nacimiento emitido por la Dirección Nacional de Registro Civil del Tribunal Electoral que lo acredita como padre del menor.

Cuando exista diferencia entre las convenciones colectivas, reglamentos internos de trabajo, acuerdos colectivos y el derecho de licencia de paternidad establecido por la ley, se aplicará la norma o condición más favorable al trabajador.

Los días otorgados como licencia serán considerados como tiempo efectivo de trabajo para el cálculo de salario, derechos adquiridos y demás prestaciones laborales.

CÓMO SON LAS LICENCIAS PATERNAS EN OTROS PAÍSES

Argentina, Guatemala y República Dominicana son los países que menos días de licencia otorgan, apenas 2. En Bolivia, Panamá y El Salvador son 3 días.

Perú otorga una licencia de 4 días. En Chile, Brasil, Nicaragua y México los padres gozan de 5 días.

Colombia ofrece 8 días de licencia, mientras Ecuador brinda 10, y Uruguay, 13. Paraguay y Venezuela otorgan 14 días.

En Europa: La mayoría de los países europeos tienen licencias de 10 a 15 días por paternidad. En los países nórdicos como Islandia y Eslovenia son 90 días; y en Suecia, 70.

En Noruega, por su lado, hay dos semanas, pero, además, existen convenios de trabajo que permiten ampliar los permisos por 14 semanas más. En 2019, España amplió las licencias progresivamente: a 8 semanas, luego a 12 y, por último, a 16.