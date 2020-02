El cantante colombiano no solo es diestro en la música, también tiene talento en el deporte. Se presentará el viernes 14 de febrero en el Centro de Convenciones Amador, con su gira “Concierto para no sentarse”

El pasado poco conocido de Carlos Vives Instagram Carlos Vives

Tiene una historia poco conocida. Carlos Alberto Vives Restrepo (Santa Marta, Colombia, 7 de agosto de 1961), renombrado Carlos Vives, no solo es diestro en la música, también tiene talento en el deporte. Aunque no lo desarrolló, el cantante, actor y compositor que se presentará el viernes 14 de febrero en el Centro de Convenciones Amador, Panamá, dominó el balón de fútbol, con la mirada en Europa.

El intérprete de éxitos como: 'Cuando nos volvamos a encontrar' ft Marc Anthony, 'Bailar contigo', 'El mar de sus ojos' y 'Volví a nacer', que se convirtió en un himno en América Latina, visitará suelo istmeño con su gira titulada “Concierto para no sentarse”.

Antes de los escenarios de música, la pantalla chica y los jeans, Carlos Vives jugaba en el Pescaíto Fútbol Club donde demostraba su destreza deportiva. El equipo colombiano fue observado por agentes internacionales. Pero… ¿por qué no jugó a nivel profesional?

El cantante que celebrará el Día del Amor y la Amistad en Panamá, contó su historia a Pepsi Colombia.

Carlos Vives, Eva Longoria y Ricky Martin

“Carlos jugaba increíblemente. Queríamos que viniera a jugar a uno de los mejores equipos de Europa, pero pasó el asunto de la música”, declaró D. Shervchanka, agente de fútbol.

Transcurrían las vacaciones de 1979. Entre gritos y alegría los integrantes de Pescaíto Fútbol Club, otros equipos y miembros de la comunidad se agolparon en la cancha. Agentes estadounidenses y europeos acudieron en busca de talento.

Vives corría, dominaba el balón, la jugada estaba armada y en pocos segundos… gol. “Lo que pasó ese día fue muy loco. Allí estaban todos los reclutadores de Estados Unidos y europeos y ese día entendí qué era lo que yo quería”, relata el compositor.

!Gol, gol, gol! gritaron a todo pulmón Vives y sus compañeros para culminar la celebración con cantos y música vallenata. Justo allí, después de un triunfo futbolístico, el colombiano sintió que lo suyo era la música.

“Ya las negociaciones se había hecho, me iba para Europa del Este, iba a ganar mucho dinero , pero había algo que no me convencía: mi barrio, el sabor de mi tierra, el idioma y algo muy importante la música”, dijo.

Vives siempre tuvo el virus artístico a flor de piel.

Hoy Vives es uno de los artistas más emblemáticos de Colombia y una de las figuras más importantes de la música latina con mas de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Fue el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy y, hasta la fecha, se ha llevado a casa dos Grammy y 11 Latin Grammys. Algunos de sus grandes himnos son: La gota fría, Déjame entrar, Fruta fresca, Pa' Mayté, Volví a nacer, La tierra del olvido, Bailar contigo y el éxito La bicicleta, que comparte con a Shakira.

“Fue el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy y,

hasta la fecha, se ha llevado a casa dos Grammys y 11 Latin Grammys”

En lo que respecta a premios, Vives sumó nueve nominaciones a los Premios Billboard por La Bicicleta; cuatro a los Premios Lo nuestro 2017, en la que ganó con La Bicicleta single del año; una nominación a los Premios juventud; y 2 nominaciones a los Premios Heat 2017: Mejor Artista Tropical (ganó), Mejor Artista Región Andina (ganó) y recibió el Premio de Oro por su carrera de más de 25 años.

Vives, conocido por fusionar música colombiana como la cumbia y el vallenato con el pop y el rock, en 1980 inicia a estudiar Publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá.

El cantante contó con la colaboración de Sebastian Yatra, para uno de sus sencillos.

En 1988 contrajo matrimonio con Margarita Rosa de Francisco Baquero de quien se separó en 1990. Año en el que conoce a Herlinda Gómez, la que sería su segunda esposa y madre de sus dos hijos.

En 1982, con un poco más de 20 años, empezó su carrera como actor en el programa de televisión infantil Pequeños gigantes. En el año 1984 se gradúa como publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con un postgrado en producción de televisión. Protagonizó, junto a grandes actores, diversas series y telenovelas incluyendo El Faraón y Tuyo es mi corazón, siendo recordado por encarnar a célebres personajes como “Gallito” Ramírez y el famoso compositor Rafael Escalona.

El artista tiene más de de tres décadas de carrera en el mundo de la música. En 2008 se casó con Claudia Elena Vásquez y fue en ese mismo año cuando dieron la bienvenida a su hija Elena. Su segundo hijo, Pedro llegó dos años más tarde.

Carlos Enrique Vives es primogénito del cantante colombiano. Nació en 1992 es profesional en marketing en negocios internacionales y trabaja también en proyectos de su padre. Lucy Vives es la hija mayor de del cantante. Estudia psicología en Nueva Orleans, es amante de la fotografía y activista.

Carlos Vives inició su tour “Para no sentarse” en noviembre de 2019 en Bogotá, Colombia.