Solidaridad en Tierras Altas

Entrega de donaciones de productores del área Cedida

Tierras Altas es un distrito dedicado, sobre todo, a la agricultura. Su clima templado y fresco y su tierra fértil lo hacen ideal para ello. Pero estas bendiciones no lo hacen inmune a epidemias como la del Covid-19, que ha afectado a todo el planeta.

PATRICIA MIRANDA

CHEF

De esto están conscientes cocineros como Patricia Miranda Allen, del restaurante Cerro Brujo y Fanny Romero y Luis Forero de Terrace Bistro, que debieron cerrar sus puertas a falta de una clientela, pero que han mantenido abiertas sus cocinas para apoyar a un importante grupo de personas cuyo esfuerzo están sacando adelante la comunidad.

Babaganoush y flat bread preparados en el webinar

“Desde antes de que se iniciara la cuarentena, creamos un movimiento que se llama Cocina Solidaria de Tierras Altas. Su propósito es llevar dos veces al día, almuerzo y cena, un plato de comida caliente, nutritiva y saludable a las personas que velan por nuestra seguridad y nuestra salud”, dijo Patricia Miranda a La Estrella de Panamá a través de entrevista telefónica.

Este grupo incluye a los miembros de la Policía Nacional, una cuadrilla de voluntarios de la alcaldía de este distrito de reciente fundación que a diario empacan vegetales y distribuyen estas “puercas” a casas de familias con una situación económica sensible. Se alimenta también a las brigadas que limpian y desinfectan las calles y al personal médico, sala de urgencia y a los pacientes del hospital Minsa Capsi de Volcán así como a personas de bajos recursos, con familias numerosas o porque debido a las regulaciones de la cuarentena no pueden trabajar.

Variedad de zapallos, donaciones recibidas por Cocina Solidaria deTierras Altas Cedida

Para ello, han contado con grandes aliados. “Los productores se han portado de forma maravillosa, pero también algunos amigos personales y grupos organizados como nuestra fundación Vida Verde Integral, que ya tienen 10 años de existencia y es la madre del programa Fogón de mis amores, que enseña a las mujeres ngäbe a cocinar y a alimentarse de una forma adecuada, con productos frescos y que tienen muy cerca y el Festival Volcán Verde, que este año celebraba sus 10 años y que por la crisis de la pandemia no podrá celebrarse. “La participación de la fundación en esta iniciativa es su celebración por sus 10 años de vida”, asegura Miranda. Y sus patrocinadores habituales han dicho presente.

Productos e insumos que van desde hortalizas, verduras, legumbres e incluso, leche, son repartidos entre los dos restaurantes que a diario cocinan unos el almuerzo y otros la cena. Los aportes de particulares son importantes porque “no todos los productos son donados, hay cosas que comprar y hay que cubrir el salario de los ayudantes porque son bastantes comidas”, explica la chef.

Tortillas asadas en bijao

A la fecha, Cocina Solidaria de Tierras Altas ha repartido más de 3,000 comidas. A diario se preparan entre 70 y 80 comidas.

“Poco a poco se han unido otras personas que cocinan y también apoyan y se encargan del almuerzo o cena de un día específico u ofrecen algún elemento o plato específico para la comida si se le aportan los insumos.

Chefs Luis Forero y Fanny Romero

Webinar

Con el apoyo de la Fundación Panaméña de Turismo Sostenible, Aptso y la red Sostur Miranda dictó en compañía de la chef Andrea Pinzón, un webinar. “Este apoyo es importante para poder continuar con esta iniciativa porque todavía falta algo de tiempo para que esta situación termine”, detalla la chef.

La cocina de Andrea Pinzón está basada en los vegetales, elemento muy importante también en la cocina de Miranda. “Tengo huerto, produzco bastantes de los productos que uso, de forma orgánica y me apoyo con agricultores orgánicos del área. Obviamente cocino carnes también pero los vegetales son algo muy fuerte en mi cocina, al igual en la orientación que tiene Andrea, así que vamos a hacer un webinar interesante y a preparar tres platos con berenjenas, un vegetal que mucha gente no conoce y no sabre cómo preparar”.

Chef Andrea Pinzón durante el webinar

De acuerdo con la cocinera, serán tres recetas muy sencillas y fáciles de hacer en casa, para que la gente se dé cuenta de lo fácil que es cocinar, sobre todo en estos momentos en que todos tenemos que encargarnos de nuestras cocinas: Lasaña de sartén, babaganoush y enrollados de whatever.

En el webinar Miranda se refirió a lo afortunada que se siente de poder hacer lo que le gusta y lo que es mejor en la cocina tanto para el cocinero como para el comensal, “salir al huerto y cosechar los productos que va a preparar al momento”.

Chef Patricia Miranda Cedida

En tanto Pinzón explicó diversos conceptos que cada día se tornan más importantes, sobre todo, en tiempos de pandemia y cuarentena: cocina de sostenibilidad, aquella que aprovecha los productos que tenemos en cercanía y los que están en temporada; la cocina de aprovechamiento, la que utiliza un producto de la mayor cantidad de elementos y de formas posibles y la cocina de consumo local, la que utiliza los productos que se dan en la propia tierra.

Para Miranda es grato observar cómo cada vez más personas se interesan no solo en la cocina, sino también en el valor nutricional y los beneficios que aporta cada producto al organismo.

Comidas donadas a personal médico y de seguridad cedida

Y es que “este virus que nos asola ahora mismo nos afectará dependiendo de las condiciones en que esté nuestro sistema inmuunológico, si está débil o fuerte. Por eso la importancia de alimentarse de la mejor manera posible”, afirma. Además de todas las medidas higiénicas que hay que mantener y la distancia social que hay que guardar, es importantísimo estar bien alimentado. “Si estás bien alimentado, puedes bandear cualquier ataque que sufra tu organismo, ya sea de Covid o de cualquier otra cosa. Si tienes un sistema inmunológico débil llevas las de perder”, insiste.

Para Miranda, “de eso trata cocina solidaria. Eso es lo que estamos haciendo en Tierras Altas”. Apoyar a la población vulnerable con una alimentación saludable y con consejos valiosos.

Chef Patricia Miranda en el webinar.

Las recetas del webinar están disponibles en la página www.aptso.org, sección recursos o en la página de Facebook de Aptso.

Si está interesado en hacer una donación al programa Cocina Solidaria de Tierras Altas puede llamar al cel. 6669 9196.