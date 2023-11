Caribe y Latinoamérica seleccionó a sus 'Masters of the Craft'

Ceremonia de premiación de Masters of the Craft 2023. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Al mejor estilo del 'Kitchen stadium', el salón destinado para la competencia regional en el Hotel W de Bogotá lucía un escenario con una gran pantalla, tres puestos de trabajo, uno para cada finalista, una enorme despensa que además de carnes, pescados fresco, vegetales y otros insumos incluyendo especias e ingredientes secos, tenía café y una completa barra de licores. Los nueve competidores, tres finalistas por categoría: cocina, pastelería y coctelería se paseaban fuera de la sala, con la intención de despejar un poco los nervios. Habían llegado al final de un camino por el que empezaron a luchar meses atrás.

Los destacados ganadores de la edición 2023 de este concurso son: Yuvraj Sawant, del hotel Marriott Grand Cayman Resort,, con su platillo “Bacalao en costra con salsa cremosa de Arracacia y Lulo infusionada con Eucalipto” en la categoría de cocina; Gabriel Silva, del hotel Renaissance Sao Paulo, en la categoría de preparación de bebidas con su innovador cóctel “Wine not?”; mientras que en la categoría de postres, Michelle Roque del hotel JW Marriott Lima, sorprendió con su creación “Espuma Colombiana”. ¿Cómo llegaron allá?

Competencia de culinaria, Masters of the Craft Cedida

El camino

Masters of the Craft es una competencia anual diseñada para descubrir e inspirar al talento culinario que opera en las cocinas y bares de Marriott International en todo el Caribe y Latinoamérica.

Espuma Colombiana, creación de Michelle Roque. Esther M. Arjona| La Estrella de Panamá

Durante los últimos meses, más de 600 cocineros y mixólogos de 320 propiedades de Marriott International de Caribe y Latinoamérica participaron en competencias locales y regionales de Masters of the Craft para demostrar su talento en desafíos de cocina y preparación de bebidas.

La final de la competencia incluyó una visita al mercado Paloquemao en Bogotá. Un recorrido que les pondría en contacto con los productos locales que tendrían a disposición para la competencia. También, y esto sería una sorpresa para ellos, tendrían que preparar el día previo al evento, un almuerzo inmersivo para un grupo de comensales muy exigente: un grupo de periodistas e influencers de la región: Argentina, Chile, Perú, Panamá, México y Estados Unidos tuvieron sus representantes. Por último, una pareja que logró hacer la oferta más alta para un singular Bonvoy Moment: presenciar desde un espacio privilegiado la competencia, conocer a los participantes y degustar el almuerzo, preparado en forma colaborativa con todos los competidores del cual nos referiremos de manera completa en otra publicación.

'Wine not?', el coctel de Gabriel Maresca Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

La gran final

Los concursantes serían evaluados por un jurado local especializado: distinguidos chefs, mixólogos y periodistas especializados. Para la categoría de gastronomía, los jueces fueron Jaime Torregrosa, Andrés Fernández y Margarita Bernal. En repostería, el jurado que evaluó a los finalistas incluyó a Carlos de Ávila, Karla y Andrea Castaño. Por otro lado, en la categoría de preparación de bebidas, los jueces fueron Manuel Barbosa, Wilman Corredor y Camila Pérez. El jurado tendría la obligación de evaluar en función de la técnica, creatividad y sabor.

Bacalao en costra con salsa cremosa de arracacia y lulo infusionada con eucalipto, de Yuvraj Sawant Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Para la primera competencia, culinaria, los participantes tendrían cinco minutos para hacerse de todos los ingredientes y luego tendrían 30 minutos para preparar un platillo de su creación. En el caso de pastelería, el tiempo de preparación se extendería a 45 minutos. Para mixología, los bartenders contarían con un espacio para crear una preparación que sirviera de base en su bebida y luego, 7 minutos para preparar el coctel.

Pero esta selección dependería de un ingrediente secreto que sería revelado en ese momento.

Yuvraj Sawant con el plato ganador Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Culinaria

En la categoría de cocina, el ingrediente secreto para todos los finalistas fue el eucalipto. El ganador, Yuvraj Sawant, de Marriott Grand Cayman Resort se inspiró en su madre y en sus influencias culturales para crear combinaciones de sabores únicos y memorables con ingredientes locales Sawant destacó su destreza culinaria a lo largo de su trayectoria en la cocina, utilizando el eucalipto de manera innovadora. Reynara Moraes del hotel Reinassance Sao Paulo, en Brasil, se inspiró en el amor y la capacidad de demostrar a la gente sentir sin miedo a la vulnerabilidad. En Colombia, Johan Rojas, del hotel W Bogota, utilizó sus raíces colombianas como fuente de inspiración, destacando lo autóctono y las historias detrás de los ingredientes en sus preparaciones.

Michelle Roque presenta su postre Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

“No puedo creerlo, estoy en un sueño ahora mismo”, declaró Sawant finalizada la competencia. “Quiero decir gracias, aunque sé que no es suficiente, sin el apoyo de todos esto no hubiera sido posible, Quiero dedicar este premio a todos los competidores, tienen increíbles habilidaes, Gracias Bogotá, Gracias W, ha sido fantástico”.

Sobre su visita al mercado Paloquemao aseguró que “me di cuenta que aquí todos los ingredientes son muy frescos. El productor te lo entrega y lo pones inmediatamente en el plato. Me encanta. Aquí hay tantos tipos de frutas... especialmente el lulo, ingrediente que decidí utilizar en mi plato por su sabor cítrico reemplazando el limón”.

Gabriel Maresca y el coctel ganador Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Coctelería

En la categoría de preparación de bebidas el ingrediente secreto fue el tomate de árbol. Gabriel Maresca, ganador de esta categoría, del hotel Renaissance Sao Paulo, en Brasil utilizó bebidas poco convencionales para los cócteles, en este caso utilizó dos tipos diferentes de vinos con el ingrediente secreto. Brenda Barbosa, del hotel The Ritz-Carlton, Mexico City, ubicado en la capital mexicana, se inspiró en agradecer cada uno de los esfuerzos realizados para estar presentes en el evento, desde la logística hasta las dinámicas y cada detalle de Masters of the Craft. Desde Lima, Perú, en el Courtyard Marriott Miraflores, Antonio Oyarce creó un cóctel que destaca los productos comunes entre países, como la limonaria, culupa, el tomate de árbol, entre otros, que se pueden encontrar al visitar el mercado Paloquemao.

Johan Rojas, W Bogotá

“Me siento muy feliz”, dijo Maresca luego de ser proclamado ganador en su categoría, “Todo lo que yo hago es fuera de lo normal. quiero hacer algo inusitado, algo nuevo para el mercado. Quiero cambiar el mundo de la coctelería mostrando que no solo es mezclar ingredientes, es presentar emociones a una persona dentro de un vaso”.

Sobre su ingrediente secreto, el tomate de árbol, le pareció “ muy curioso”, “No había conocido ese ingrediente. Es la primera vez que hago este coctel, primera vez que hago esta técnica con el vino, “La vida es así, siempre tienes que hacer algo por primera vez”. analizó.

Solange Toloza, W Santiago

Postres

En la categoría de pastelería, el lulo o naranjilla, un fruto tropical de sabor agridulce, fue el ingrediente secreto. Michelle Roque del hotel JW Marriott Lima, en Perú, combinó una espuma de lulo con crema batida y añadió el lulo en gajos crudos para contrastar sabores y crear un postre memorable. Desde Chile, Solange Toloza del W Santiago, ubicado en la capital chilena, eligió una base infusionada de lulo, romero y manzanilla que se encuentra presente en el cheesecake y la pastelería. Mientras tanto, desde Los Cabos, Briana Vázquez del hotel Zadún, a Ritz-Carlton Reserve, situado en Los Cabos, México, se esforzó por crear un platillo compuesto por crujiente de almendra tostada, chantilly de vainilla, cubos de gel de agar, mango macerado en lulo, compota de mango y lulo, y espuma de vainilla.

Brenda Barbosa, The Ritz Carlton México City

“Estoy muy feliz, muy emocionada d e haberlo logrado”, exclamó Michelle Roque, la ganadora de la categoría.

“Traté de usar todos los ingredientes colombianos y frutas frescas para que el postre fuese mucho más tropical. Olvidé muchos ingredientes, traté de salvarlo al momento, con lo que tenía y pude lograr el plato final que pudieron ver”, agregó. “Fue muy bonita esa inmersión en el mercado Paloquemao, hay unos ingredientes que sí tenemos en Perú pero los llamamos con otro nombre. Saber , conocer que tienen distintas formas de llamarse es muy bonito, aprendes más”, aseguró.

Yuvraj Sawant, Marriott Grand Cayman Resort

La tarde fue muy movida. Los competidores entraban a su estación de trabajo en intervalos de 10 minutos. Esto permitió que no se agolparan a la hora de buscar sus ingredientes o de utilizar el equipo necesario.

Los intervalos funcionaron también para mantener la actividad en la sala en todo momento.

Gabriel Maresca, Renaissance Sao Paulo

Finalmente los concursantes presentaron sus creaciones y explicaron los ingredientes empleados, así como la historia detrás de cada una de las propuestas para que el jurado tomara la decisión final. Luego, proclamó a los ganadores.

El concurso

Michelle Roque, JW Marriott, Lima

La premiación anual de Masters of the Craft, es una oportunidad para reconocer el talento culinario de las propiedades Marriott International en la región, y refleja la huella cultural y la importancia de la motivación de quienes operan dentro de las cocinas y bares de los hoteles de la cadena hotelera. Gracias a los patrocinadores y al jurado en las categorías de cocina, repostería y mixología, quienes hacen posible destacar el esfuerzo y talento de cada participante.

“El evento Masters of the Craft es una prueba de nuestra dedicación a la excelencia en el servicio y la hospitalidad. Reconocemos a los cocineros y mixólogos de Marriott International que, con destreza y pasión, hacen que cada platillo y bebida sea una experiencia memorable para nuestros huéspedes. Este evento no solo destaca su excepcional talento, sino que también inspira a todos nuestros asociados en Marriott a seguir elevando nuestros estándares de marca y en la industria hotelera”, señaló Thomas Rebler, Vice President, Food & Beverage de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica.

Antonio Oyarce, Courtyard Marriott Miraflores

Nuevos talentos cargados de bríos y mucho sueños

Conversaciones

Raynara Moraes, Renaissance Sao Paulo

Pocas horas antes de la competencia, los jóvenes finalistas ofrecieron declaraciones a los medios que realizaron cobertura. Nervios, un poco de ansiedad y mucho agradecimiento fueron las emociones que afloraron durante el encuentro.

El agradecimiento por una oportunidad que deben aprovechar al máximo y que puede representar un antes y un después en sus carreras. Para algunos, este ha sido su primer viaje a otro país, un gran momento.

Briana Vazquez, Zadun, a Ritz Carlton Reserve

A cada uno de ellos le pedimos que trataran de condensar en una palabra el mayor aprendizaje que han tenido en esta oportunidad. Estas fueron sus respuestas:

Para Raynara Moraes, de Brasil, “Coraje. Es importante creer en uno mismo y me llevo eso, ese coraje de creer en mí”.

Gabriel Maresca, brasileño, considera que la palabra que resume su experiencia en Bogotá es “sueño. Estar aquí es un sueño, estar en Marriott es un sueño, estar entre estas personas increíbles es un sueño. No sé si estoy dormido, peor quiero vivir este sueño por mucho tiempo”.

Para Antonio Oyarce, peruano, esa palabra es “Perseverancia. Han sido más de 600 participantes, y aquí estamos solo nosotros. Es un gran resultado el estar aquí y es por nuestras ganas de seguir aprendiendo, de crear”.

“Yo relacionaría esta experiencia con valentía”, dijo Brenda Barbosa, de Ciudad de México. Todos hemos sido muy valientes desde el momento de la primera aplicación. Esa valentía que tuvimos todos nos ha llevado a este lugar”, agregó.

Reto, fue la palabra que la mexicana Briana Vazquez seleccionó. Que las personas me vean, las cámaras, esa presión, ya no estar en una cocina nada más, todos te están viendo, ha sido un reto muy importante aprender a superar esos miedos.”

La peruana Michelle Roque considera que su palabra es superación. “Todos, para llegar donde estamos, hemos pasado por algo muy complicado, muchas situaciones y llegar acá ha sido un gran logro”..

Solange Toloza, de Chile, asocia su experiencia con la palabra travesía. espacio en el que “tenemos v diferentes aventuras y experiencias. De alguna forma esta travesía nos ha hecho remover algo internamente”.

Para el colombiano Johan Rojas la palabra es “disciplina, algo que no tomo solo como valor. En mi vida trato de ser muy aplicado en todo lo ue hago y creo que la disciplina nos lleva a hacer grandes cosas, a contribuir en nuestro desarrollo personal. Como meta la disciplina es uno de mis pilares fundamentales.

'Heaven', dice Yuvraj Sawant quien no habla español. “Para mí es como estar en el cielo, estoy soñando. Vengo de India pero trabajo en Gran Caimán. Es muy difícil pensar en una palabra... son tantas cosas... agradecimiento, incluyendo a mis compañeros que siempre han estado apoyándome”.