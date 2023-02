El mundo de la moda y la huella de Paco Rabanne

Fallece el diseñador de modas Paco Rabanne a los 88 años Redes Sociales

El mundo de la moda y las fragancias están de luto. El pasado viernes 3 de febrero, el diseñador y creador de una de las marcas de perfume más conocida en el mundo, Paco Rabanne, falleció, dejando un legado de vestidos y perfumes que lo catapultó a la fama en el siglo XX.

A través de Instagram, la casa de moda del artista dio a conocer la noticia, despidiendo a su fundador con un retrato hecho por Michael Goldberg, en 1999.

“La Casa de Paco Rabanne desea rendir homenaje a nuestro visionario diseñador y fundador, que falleció hoy a la edad de 88 años”, publicaron como texto de la imagen el pasado viernes. “Entre las figuras de la moda más influyentes del siglo XX, su legado seguirá siendo una fuente constante de inspiración”, continuaron.

“Estamos agradecidos con Monsieur Rabanne por establecer nuestra herencia de vanguardia y definir un futuro de posibilidades ilimitadas”.

El diseñador era conocido por su estilo prêt-à-porter Redes Sociales

Rabanne aseguraba de ser un visionario y tener contacto con otras dimensiones. En los años 60 confeccionó el vestido más caro de la historia, introdujo el metal en la ropa, vestía a las estrellas del momento e incluso, creó su primer perfume.

El legado del hombre que fue llamado “El metalúrgico” por Coco Chanel, quedará grabado en las pasarelas de moda y las fragancias que creó a lo largo de su vida.

El viernes 3 de febrero de 2023 marcó un profundo dolor en la casa de moda del artista y sus fanáticos pero, dejó huella de la vida y dedicación de un hombre amante del arte y el diseño.

Sus primeros años de vida

Francisco Rabaneda y Cuervo nació el 18 de febrero de 1934 en la provincia española de Guipúzcoa. Su madre fue la costurera jefa del diseñador Balenciaga y su padre, el coronel de las fuerzas republicanas quien al tomar la posición de general, fue fusilado por las tropas franquistas en Santoña durante la Guerra Civil Española.

Rabanne confeccionaba sus prendas con materiales modernos como metal, plástico y neopreno Redes Sociales

Después de 1939, Rabanne, junto a su familia, exilió a Francia. Ahí, tuvo su primer encuentro con el mundo de las artes. Entre 1951 y 1963, estudió arquitectura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. “Una forma de arte importante y difícil que requiere una precisión absoluta”, dijo en una entrevista en 2008 respecto a la carrera.

Sus inicios en los años 60

Al terminar sus estudios, Rabanne ya contaba con millares de bocetos de moda dibujados por él. Estos croquis de diseños, dibujos de accesorios y creaciones, eran enviados a revistas de moda con el fin de dar a conocer su visión geométrica, minimalista y depurada, como diseñador.

En los años 60, firmando como Frank Rabanne, comenzó a vender sus accesorios hechos a mano a sus colegas de la alta moda francesa como Balenciaga, Givenchy, Dior, Nina Ricci y Pierre Cardin.

Su reconocimiento en el mundo textil fue el 1 de febrero de 1966 con la presentación de su primera colección Manifiesto, “12 vestidos imposibles de vestir en materiales contemporáneos”. Su propuesta futurista marcó, un gran hito a lo que en ocasiones se conocía como el aburrido mundo de los salones de moda.

Dos meses después, lanzó su segunda colección compuesta por trajes de baño de Rhodoid (plástico a base de acetato de celulosa), desfilada por los artistas del Crazy Horse Saloon.

Sus creaciones causaban revuelo en las pasarelas ya que eran hechas con tejidos de plástico, metal o papel unidos mediante soldaduras, vulcanizados y remaches.

El diseñador es conocido por confeccionar el vestido más caro de la historia en los años 60. El minivestido de corte recto y manga larga estaba confeccionado de oro y diamantes, pesaba nueve kilos y fue vestido por Françoise Hardy.

Entre 1967 y 1970, el diseñador se dedicó a experimentar con varios materiales y proyectos revolucionarios como vestidos de papel, modelos de cuero fluorescente, metal martillado, punto de aluminio y piel tricotada.

Solo hay un Rabanne. Su fallecimiento nos recuerda de nuevo su enorme influencia en el diseño contemporáneo, un espíritu que pervive en la casa que lleva su nombre JOSÉ MANUEL ALBESA PRESIDENTE DE LA DIVISIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA Y PERFUMERÍA DE PUIG

Sus diseños llegaron a presentarse en las pantallas de cine para las películas Les aventuriers (Tres aventureros dirigida por Robert Enrico en 1967) y Barbarella (dirigida por Roger Vadim en 1968) o los vestidos de Audrey Hepburn en Two for the Road (Dos en la carretera dirigida por Stanley Donen en 1967).

El desarrollo de su carrera

Durante los años 70 hasta los 90, Rabanne se dedicó a experimentar con distintos materiales para sus diseños como tejidos luminiscentes, papeles metalizados, chaquetas esculpidas en piel, abrigos cometa, zapatos “de punta curvada” y muchos más.

Lanzó sus líneas de prêt-à-porter (expresión francesa que significa textualmente “Listo para llevar”) masculino de 1976 a 1989, y la versión femenina de 1990 a 1998.

Una pausa en el mundo de la moda

En 2009, el diseñador finalizó la alta costura y se dedicó a exponer sus obras pictóricas en Valbourne, Francia. Esto se debió a que otros diseñadores adquirieron fama por el estilo de prêt-à-porter bajo un nuevo impulso diferente al de Rabanne.

Entre 2013 y 2014, la firma Puig recuperó la fuerza en dicha colección y, en 2015, abrió una tienda propia en París. Los desfiles volvieron a mostrar prendas realizadas con materiales modernos; vuelve el metal, el plástico, y el neopreno.

Rabanne en la perfumería

En 1969, el diseñador incorporó su marca con el grupo español Puig, donde lanzó su primer perfume femenino Calandre.

En 1973, lanzó su primera fragancia masculina Paco Rabanne pour Homme alcanzando la fama en el mundo de las fragancias. Entre 1979 y 1988, la saga de perfumes firmada por Paco Rabanne logró aceleradamente el éxito mundial y creó: Métal, La Nuit, Sport y Ténéré. De 1993 a 1996 presentó dos nuevos perfumes: XS y Paco.

En 1999 lanzó Ultraviolet, con color y frasco inéditos. Después creó Ultraviolet Man, Black XS, Black XS pour Elle y 1 Million. En 2013, lanzó el perfume Invictus y en mayo de 2015, la fragancia femenina Olympéa.

Premios

El diseñador recibió numerosos galardones internacionales como la Aguja de Oro (París, 1977), el premio de perfumería Oscar (Nueva York, 1975), la Legión de Oro (Francia, 1989), Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes (España, 2000) y el Premio Nacional de Diseño de Moda (España, 2010).

Su legado

Paco Rabanne fue un visionario del mundo de la moda y un reconocido diseñador a nivel mundial. Sus agallas para atreverse a algo distinto e innovador, fue el factor clave que lo catapultó a la fama y le permitió romper con las reglas en el campo textil.

El diseñador publicó varios libros sobre experiencias paranormales donde explicó haber conocido a Jesús, a Luis XIV, haber visto extraterrestres y haber asesinado a Tutankamón.

Falleció el viernes 3 de febrero en su hogar de Portstall (en la Bretaña francesa). Hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte.

“Su espíritu rebelde, radical, le dio un nombre aparte. Solo hay un Rabanne. Su fallecimiento nos recuerda de nuevo su enorme influencia en el diseño contemporáneo, un espíritu que pervive en la casa que lleva su nombre”, comunicó José Manuel Albesa, presidente de la división de productos de belleza y perfumería de Puig.