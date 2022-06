El tabaco, además de afectar la salud, también impacta al medio ambiente

La lucha contra el consumo del tabaco en nuestro país ha sido muy significativa en los últimos diez años, y gracias a ese trabajo de concienciación contra el tabaquismo, que está relacionado con la muerte de millones de personas en el mundo, en noviembre de 2023 será sede de la décima reunión de la Conferencia de las partes del convenio marco de la OMS para el control del tabaco, y de la tercera reunión de las partes del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, donde participarán unos 182 países, así como delegaciones de países no miembros, oenegés, organizaciones intergubernamentales.

El convenio marco de la OMS para el control del tabaco (CMCT OMS) se adoptó por unanimidad por la 56 Asamblea Mundial de la Salud del 21 de mayo de 2003, y fue el primer paso en la lucha mundial contra la epidemia de tabaquismo.

“Panamá viene trabajando durante muchos años en el control de tabaco y actualmente el país cuenta con una prevalencia nacional (de consumo) en población de 15 años y más del 5%, y en jóvenes de 7,8%”, precisó el Ministerio de Salud (Minsa) en un comunicado.

Mientras que la prevalencia de consumo de cigarrillo en adultos bajó considerablemente en 2019 a un 6,3% y en 2021 se mantenía igual. Según la data oficial para el año 2000 se ubicaba en un 16,9%. La Ley No. 13 del 24 de enero de 2008 fue muy rígida en la adopción de medidas para prevenir, controlar y reducir el consumo de tabaco y la adicción, considerando que esta actividad está asociada a enfermedades cardiovasculares, oncológicas y respiratorias, además de que afecta tanto a los fumadores activos como a los pasivos, así como también afecta significativamente al ambiente donde se realiza esta práctica. Sin embargo, pese a la implementación de políticas públicas que han gestionado tanto el gobierno nacional como los gobiernos del mundo para evitar esta práctica, no se ha logrado eliminar el hábito en los más de mil millones de fumadores activos (1.140 millones) que hay actualmente en el planeta, lo que muestra un nuevo récord respecto a los menos de 1.000 millones que había en 1990, detalló un estudio de la Carga Mundial de Enfermedades (GBD) publicado en la revista británica The Lancet.

El humo del tabaco contribuye al aumento del cáncer de pulmón y a la contaminación Pixabay

En el país, las clínicas de cesación del tabaquismo se pueden encontrar en las instalaciones del Minsa y en la Caja de Seguro Social (CSS). Los pacientes pueden recibir tratamiento integral con diferentes servicios de salud y tratamientos médicos de manera gratuita.

Según la OMS, cerca del 90% de toda la producción de tabaco se concentra en el mundo en vías de desarrollo como Panamá. En los países de renta baja y media, muchos agricultores y responsables gubernamentales ven en el tabaco un cultivo comercial que puede generar crecimiento económico, aunque los beneficios económicos que depara el cultivo a corto plazo quedan anulados por sus consecuencias a largo plazo: aumento de la inseguridad alimentaria; endeudamiento de los agricultores, enfermedades y degeneración del medio ambiente. En otras palabras, además de ser perjudicial para la salud, el tabaco amenaza el medio ambiente y genera mayor desigualdad.

Toxicidad ambiental

Los productos de tabaco son los artículos más contaminantes del planeta, pues contienen más de 7.000 productos químicos tóxicos que se filtran en nuestro medio ambiente cuando se desechan. Aproximadamente 4,5 billones de filtros de cigarrillos contaminan nuestros océanos, ríos, aceras de las ciudades, parques, suelo y playas cada año”, declaró Ruediger Krech, director de Promoción de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el sitio oficial del organismo.

Los productos como los cigarrillos, el tabaco sin humo y los cigarrillos electrónicos también contribuyen a la acumulación de contaminación plástica. “Los filtros de los cigarrillos contienen microplásticos y constituyen la segunda forma de contaminación plástica más importante en todo el mundo”, detalló el médico de la OMS.

Las colillas de los cigarrillos envenenan el agua, el suelo, las playas y las calles de las ciudades. Pixabay

De acuerdo con el experto, cada año la industria tabacalera cuesta al mundo más de 8 millones de vidas humanas (de las cuales, 1,2 millón corresponde a personas no fumadoras), 600 millones de árboles; 200.000 hectáreas de tierra y 22.000 millones de toneladas de agua, y genera 84 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

“La mayor parte del tabaco se cultiva en países de ingresos bajos y medianos, en los que a menudo se necesitan desesperadamente agua y tierras de cultivo para producir alimentos para la región. En lugar de ello, se están utilizando para cultivar plantas de tabaco letales que, al mismo tiempo, hacen que la deforestación aumente cada día”, explicó Krech.

En el reciente informe 'Tobacco: Poisoning our planet' de la OMS se destaca que la huella de carbono de la producción, el procesamiento y el transporte del tabaco es equivalente a una quinta parte del CO2 producido por la industria de las aerolíneas comerciales cada año, lo que contribuye aún más al calentamiento mundial.

“El impacto nocivo de la industria del tabaco sobre el medio ambiente es enorme y va en aumento, lo que añade una presión innecesaria sobre los ya escasos recursos y frágiles ecosistemas que existen en el planeta”, detalló el experto de la OMS.

Efectos en la salud mental y pulmones

Mélida Yau, enfermera del programa de salud mental de la CSS, explicó a través de una docencia, los riesgos que implica para la salud, tanto del fumador activo como de fumadores involuntarios (personas que no fuman, pero que respiran el humo del tabaco de los fumadores), el consumo de tabaco.

“El tabaquismo es una enfermedad que causa adicción a la nicotina del tabaco, por lo que no se puede controlar el impulso o la ansiedad de seguir consumiendo. Su consumo se relaciona con enfermedades oncológicas como el cáncer de pulmón, laringe, cavidad oral, vejiga, esófago, riñón y páncreas, entre otros; también, enfermedades cardiovasculares y respiratorias”, manifestó la especialista en salud mental, quien agregó que, según estudios, el rango de edades más vulnerables son de 35 a 54 años.

“La mayor parte del tabaco se cultiva en países de ingresos bajos y medianos, en los que a menudo se necesita agua y tierras de cultivo para producir alimentos para la región...” RUEDIGER KRECH, DIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

De acuerdo con Yau, la calidad de vida de una persona debido al tabaquismo disminuye paulatinamente, e inicia con la aparición de síntomas como tos, flemas, cansancio, dificultad para hacer ejercicio, disminución de los sentidos del gusto y el olfato, inflamación y sangrado de las encías, mal aliento y manchas amarillas en dientes y dedos, entre otros.

Según la Organización Mundial de la Salud, el cultivo, fabricación, distribución y consumo del tabaco contribuyen a la destrucción del medio ambiente. Por lo que este año, a fin de informar y concienciar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo de esta sustancia, lanzó el lema: “El tabaco, una amenaza para nuestro medio ambiente”.

El tabaco y el cáncer

Mundialmente el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer entre hombres y mujeres, y por ello el diagnóstico temprano de este tumor es crucial, ya que 1,8 millón de personas mueren anualmente (alrededor de 4 mil personas al día) por este cáncer en el mundo debido a las dificultades que enfrenta su detección por parte de los pacientes y los médicos.

Andrea Crespo, gerente médica de cáncer de pulmón de Roche Centroamérica y el Caribe, comentó a este medio que el cáncer de pulmón tiene distintos desafíos en su diagnóstico. “Por ejemplo, muchos de los síntomas de la fase temprana se confunden con otras enfermedades respiratorias y son tratados como otros padecimientos. También, existe el estigma de que la enfermedad es causada, únicamente, por el tabaquismo y aunque es responsable por una mayoría de los casos, también existen otros factores y por eso muchos pacientes que no fuman no sospechan que este tumor pueda ser la causa de lo que sienten”.

El tabaco está directamente relacionado al cáncer de pulmón, el cual afecta a 2,1 millones de personas cada año en el mundo y aproximadamente el 75% de los pacientes es diagnosticado en una etapa muy avanzada o metastásica de la enfermedad, afectando drásticamente sus posibilidades de supervivencia, detalló la especialista.

Según cifras mundiales, el 59% de las personas con la enfermedad en una etapa temprana o localizada del tumor tiene la posibilidad de sobrevivir cinco años, mientras que para quienes están en una etapa avanzada o metástasis esta tasa se reduce a un 5%. Actualmente, solo un 20% de los pacientes sobrevive más de cinco años.

Medicina personalizada

Para Crespo es relevante la importancia del diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y un seguimiento integral, según la necesidad del paciente.

“Es por eso que la atención personalizada de la salud toma un papel fundamental, al brindar un enfoque más humanizado que permite recorrer la enfermedad junto con el paciente e identificar oportunidades médicas para mejorar su calidad de vida”, subrayó.

La medicina personalizada permite a la comunidad médica comprender, detectar y diagnosticar enfermedades a nivel molecular y definir las mejores soluciones terapéuticas. En este nuevo enfoque se busca integrar la mayor cantidad de información de la persona, como su tipo de cáncer y estadio, antecedentes familiares, comorbilidades, valoraciones previas, tratamientos anteriores, y cualquier otro dato clínico que mejore los vacíos en el proceso de atención, seguimiento y monitoreo del paciente, dijo la médica.

“Para nosotros, una de las prioridades es garantizar que la medicina personalizada se convierta en la norma de la atención médica cotidiana y convencional. Nos encontramos en un momento fundamental para articular acciones en las que se unan a múltiples sectores como el público, la academia, empresa privada, comunidad médica, organizaciones de pacientes, entre otros, para trabajar en propuestas que pongan al paciente en el centro e impacten positivamente el recorrido por su enfermedad”, amplió Crespo.

Las opciones de tratamiento incluyen, en etapas iniciales, cirugía y quimioterapia; en etapas intermedias cirugía, radiación y quimioterapia; y en etapas avanzadas, la medicina personalizada junto a la quimioterapia puede brindar una mayor expectativa de vida para los pacientes, según expertos.

Se proyecta que para 2040, aproximadamente 679 personas serán diagnosticadas en Panamá y 3,3 millones en el mundo con cáncer de pulmón. En el país, la enfermedad ocupó una tasa de mortalidad de 8,0% y se registraron 340 nuevos casos y 302 pacientes fallecidos en 2020, según datos de la OMS.

¿Qué dicen las industrias del tabaco?

Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) responsabilice a la industria del tabaco de los efectos e impactos negativos que estos producen en el medio ambiente, las empresas tabacaleras argumentan que están trabajando en proyectos a fin de disminuir la carga que representa en materia de salud pública el consumo de tabaco. “Todos sabemos que si fumamos, corremos el riesgo de morir más jóvenes; así como también de llegar a una edad avanzada con discapacidad severa por las enfermedades que ello implica”, subrayó en su momento Andrea Costantini, especialista en farmacología clínica y líder en el área de asuntos científicos de Philip Morris International para Latinoamérica y Canadá. A fin de alcanzar el objetivo de disminuir la carga que el cigarrillo ocasiona en materia de salud pública, es decir, para reducir la cantidad de gente que se enferma y muere por fumar cigarrillos, es necesario implementar estrategias de reducción de daño en la población de adultos fumadores que a pesar de todo continuarán fumando. Para este grupo de personas, en particular, los productos que entregan nicotina de manera similar a los cigarrillos pero que eliminan la combustión representan una mejor alternativa. Según la médica, al eliminar la combustión se expone al usuario en promedio a un 95% menos de sustancias tóxicas o cancerígenas comparado con la exposición al humo del cigarrillo. “Existe evidencia científica que demuestra que estas alternativas representan un menor riesgo de daño para la salud, comparado con fumar cigarrillos quemados. Además, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) respalda la comercialización de este dispositivo de tabaco calentado desde hace más de cuatro años.