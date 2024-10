Ubicada en el mismo sitio donde por varios decenios funcionó la base naval estadounidense de Rodman, en el sector Pacífico, hoy PSA Terminal cuenta con once grúas pórticos y nueve de patio rodante, además de 12 grúas de patio sobre rieles. Aunque se perciba como equipos en demasía, lo cierto es que son gigantescas máquinas que no dan abasto para tanta actividad.

En el puerto PSA Panama International Terminal se nota diariamente un movimiento interminable de carga y descarga. Con un muelle de 1,140 metros y un patio de contenedores con capacidad para dos millones de TEUs —unidad de medida utilizadaen el comercio exterior—, aquí no hay descanso en ningún momento. O sea: enverdad se trabaja 24/7.

Pero estos socios no se han quedado con las manos cruzadas. Saben, con lujo de detalles, que PSA ha declarado pérdidas por 189 millones de dólares, entre los años 2018 y 2023, un dato que es contrario con lo que a diario se observa en el terminal. “El puerto está totalmente lleno, hecho que se puede verificar con los movimientos de carga que registra la AMP [Autoridad Marítima de Panamá]”, precisaron. Según los socios minoritarios, PSA Terminal no puede explicar que, en la práctica, regaló 42,5% de acciones, a razón de un dólar por acción, a la naviera MSC “a cambio de un incremento de carga de 800 mil TEUs anuales”.

Los socios minoritarios de PSA están frustrados porque invirtieron un elevado caudal de dinero con la certeza de, en un futuro, obtener beneficios financieros. Pero la realidad es otra y se sienten impotentes porque no hay transparencia sobre los resultados de esta terminal. Por ello solicitan una pesquisa para ver qué oculta PSA.

No hay que saber mucho del mundo marítimo para percatarse que más de 1 millón de TEUs anuales representan una ganancia sustancial. “¿Cómoes que ahora declaran pérdidas cuando es un secreto a voces que el puerto PSA ya no tiene más espacio para recibir contenedores?”, inquirieron nuevamente los socios. Indicaron que lo más grave no es que intenten engañarlos como socios minoritarios, sino que en sus declaraciones anuales engañan a Panamá y, por eso, el país deja de recibir ingresos millonarios que pueden reforzar un presupuesto general del Estado que está muy débil en materia de inversiones.