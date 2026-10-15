Más allá del PIB: por qué el Estado de derecho importa para la inversión enRepública Dominicana

El récord de inversión extranjera registrado durante el primer semestre y la mejora de los indicadores de Estado de derecho ofrecen dos perspectivas diferentes sobre la trayectoria económica e institucional de República Dominicana bajo el presidente Luis Abinader.

La inversión extranjera directa en República Dominicana alcanzó los $3.276,5 millones durante el primer semestre de 2026, un 7,7 % más interanual, lo que representa el monto más alto registrado para un periodo comprendido entre eneroy junio.

Las cifras preliminares, publicadas por el Banco Central y destacadas por ProDominicana, refuerzan la posición del país como un destino en crecimientopara el capital internacional.

Pero los flujos de inversión cuentan solo una parte de la historia. Para las empresas que comprometen capital a más largo plazo, el crecimiento económico debe ir acompañado de instituciones predecibles, calidad regulatoria yconfianza en que las normas se aplicarán de manera consistente.

Esto hace que la gobernanza y el Estado de derecho sean cada vez más relevantes para la trayectoria de inversión de República Dominicana bajo el presidente Luis Abinader.

Cómo se distribuye la inversión extranjera

La magnitud de la inversión extranjera constituye el punto de partida más claro. El sector energético concentró el 27,8 % de la IED durante el primer semestre de 2026, seguido por el turismo con un 20,1 %, el desarrollo inmobiliario con un 12,4% y la minería con otro 12,4 %.

En conjunto, estos cuatro sectores captaron el 72,7 % de la inversión extranjera total durante el periodo.

La composición muestra cómo el capital extranjero se distribuye entre distintos sectores, entre ellos energía, turismo, desarrollo inmobiliario y minería, combinando áreas consolidadas con actividades intensivas en infraestructura.

Para los inversionistas que comprometen capital a plazos más largos, lacalidad del entorno institucional puede llegar a ser tan relevante como las principales cifras de crecimiento económico.

Un proyecto energético, una operación industrial o una inversión en infraestructuraa largo plazo no dependen únicamente de la demanda del mercado, sino también de los permisos, la regulación, la contratación, la resolución de disputas y la previsibilidad de las relaciones con la administración pública.

El Estado de derecho se convierte en una señal económica

En este contexto, República Dominicana registró un cambio destacado en el Ruleof Law Index 2025 del World Justice Project. Su puntuación general aumentó un 2,1 % interanual, la mayor mejora entre los 143 países y jurisdicciones incluidosen el índice.

El resultado fue especialmente significativo porque el 68 % de los países del mundo registró un descenso en sus puntuaciones de Estado de derecho durante el mismo periodo.

El resultado del WJP no debe interpretarse como una prueba de que todas las cuestiones institucionales estén resueltas ni establece una relación causal entrelas reformas de gobernanza y la inversión extranjera. Sí proporciona, sin embargo, una señal independiente que puede considerarse junto con los indicadores económicos a la hora de evaluar la trayectoria más amplia del país.

La regulación forma parte de la infraestructura de inversión

La evaluación del Artículo IV de 2025 del Fondo Monetario Internacional aportaotra perspectiva. El FMI identifica avances continuos en materia de gobernanza y Estado de derecho y señala reformas relacionadas con la independencia del Ministerio Público, la contratación pública y los procesos regulatorios.

También destaca la iniciativa Burocracia Cero, lanzada en 2020, cuyo objetivo esreducir las cargas regulatorias, mejorar la calidad de la regulación y limitar la discrecionalidad administrativa, al tiempo que aumenta la eficiencia gubernamental.

Según el análisis de reformas estructurales del FMI, la regulación empresarial esel área que ha registrado recientemente la mayor mejora entre los ámbitosde reforma examinados, revirtiendo una tendencia descendente anterior.

Esto resulta relevante desde la perspectiva de la inversión porque la burocracia noes simplemente una cuestión administrativa.

Los procesos de autorización complejos, los procedimientos impredecibles y losrequisitos duplicados representan costos. Reducir estas fricciones puede influir enla rapidez con la que las empresas invierten, se expanden y despliegan capital. De la captación de capital a la calidad de la inversión

La siguiente etapa de la historia de inversión de República Dominicana, por tanto, no consiste simplemente en atraer mayores cantidades de capital.

También tiene que ver con el tipo de inversión que entra en la economía y con lascondiciones necesarias para retenerla. La inversión en energía, minería, logística, manufactura y otros sectores de largo plazo otorga un mayor peso a la consistencia regulatoria y a la capacidad institucional que los flujos de capital de corto plazo.

Bajo el presidente Luis Abinader, el país ha impulsado reformas orientadas asimplificar la regulación y fortalecer distintos componentes de su marco de gobernanza, mientras la inversión extranjera ha continuado expandiéndose. Ambas tendencias deben evaluarse por separado.

Un mayor nivel de IED nodemuestra que las reformas institucionales hayan provocado la entrada de inversionistas en el mercado, y la mejora de un índice de Estado de derecho tampoco garantiza un mejor desempeño económico. Lo que sí proporcionan son señales complementarias.

Una mide la disposición del capital internacional a comprometer recursos en la economía dominicana. La otra ofrece una indicación independiente de cómo está evolucionando el entorno institucional del país.

Más allá del PIB

Durante años, la narrativa económica internacional de República Dominicana ha estado impulsada principalmente por el crecimiento, el turismo y el desempeño macroeconómico. Estos indicadores siguen siendo importantes. Pero, a medida que el país busca atraer compromisos de inversión de mayor volumen y más largo plazo, la calidad institucional pasa a formar parte de la misma conversación económica.

Los $3.276,5 millones de inversión extranjera registrados durante el primer semestre de 2026 muestran la magnitud del interés actual de los inversionistas. La mejora de los indicadores independientes de Estado de derecho y la continuidad de las reformas regulatorias ofrecen otra perspectiva desde la que puede evaluarse ese interés.

Para República Dominicana bajo el presidente Luis Abinader, a largo plazo, uno de los elementos relevantes será observar cómo el aumento de la inversión evoluciona junto con instituciones cada vez más predecibles y un entorno administrativo capaz de respaldar una actividad económica más compleja.

Por eso el Estado de derecho importa para la historia de inversión del país: no como un eslogan político, sino como parte de la infraestructura que determina con quégrado de confianza puede operar el capital a lo largo del tiempo.