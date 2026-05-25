Adalberto Carrasquilla: ¿Qué tan grave es su lesión durante la final Pumas contra Cruz Azul?

La lesión de Adalberto Carrasquilla durante la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul encendió las alarmas en Panamá por la cercanía del Mundial 2026.

Tras un fuerte choque con Amaury García, Carrasquilla tuvo que abandonar el encuentro y recibió atención médica durante varios minutos.

Según informó ESPN, el técnico Efraín Juárez realizó rápidamente la modificación luego de recibir la indicación de que Coco no podía continuar en el compromiso. Posteriormente, el futbolista salió de la cancha visiblemente afectado.

En redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes de Carrasquilla mostrando señales de dolor y preocupación, especialmente por la posibilidad de que la lesión pueda comprometer su participación en el Mundial 2026.

ESPN también detalló que minutos antes Coco había protagonizado otra jugada fuerte, lo que habría aumentado la preocupación dentro del cuerpo técnico universitario.

Por su parte, el diario AS México señaló que el personal médico ingresó de inmediato porque el panameño no lograba ponerse de pie tras el encontronazo con García.

Sin embargo, el medio indicó que, aun sin un diagnóstico oficial, “parece ser de gravedad”.

Hasta el momento, Pumas no ha emitido un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión ni sobre el tiempo estimado de recuperación del volante canalero.

La situación ha generado preocupación entre la fanaticada por la posible ausencia de Adalberto entre los jugadores convocados por Thomas Christiansen, quien este próximo martes 26 de mayo anunciará la lista oficial de 26 jugadores.

La Selección de Fútbol de Panamá integra el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Debutará el próximo 17 de junio en Toronto frente a Ghana.