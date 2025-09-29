  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Béisbol
Béisbol

MLB: José Caballero sigue como rey de las bases robadas

El beisbolista de la MLB, José Caballero.
El beisbolista de la MLB, José Caballero. Yanquis de Nueva York.
Por
Yasilka Córdoba R.
  • 29/09/2025 11:28
Empató la marca de 49 estafadas de Rod Carew

Con la misma dosis del año pasado, el Grandes Ligas panameño José Caballero terminó la temporada como líder en bases robadas con 49, demostrando que correr es lo suyo.

Para lograr esa cifra superó a José Ramírez de los Guardianes de Cleveland y a su excompañero de los Rays de Tampa Bay Chandler Simpson, quienes terminaron la campaña con 44.Caballero se estafó la 49 este domingo en la victoria de los Yanquis de Nueva York 3-2 sobre los Orioles de Baltimore, en el Yankee Stadium.‘Chema’, como le dicen sus amigos, se estafó la almohadilla en la parte baja de la quinta entrada.

Con esa estadística empató al panameño Rod Carew, quien se robó esa cantidad en 1946, cuando vestía el uniforme de los Mellizos de Minnesota. En su carrera de tres años en la Gran Carpa, Caballero tiene 119 robadas y ha sido capturado en 30 ocasiones.

El santeño ahora se preparará para jugar desde mañana la serie de comodín ante los Medias Rojas de Boston, en el Yankee Stadium, desde las 5:08. Será un duelo de zurdos, Garrett Crochet por Boston y Max Fried por Nueva York.

Por cierto Caballero ha dicho que el lanzador más complicado para robar que ha tenido que enfrentar es Fried, quien por fortuna, ahora es su compañero.

VIDEOS
Lo Nuevo