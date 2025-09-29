MLB: José Caballero sigue como rey de las bases robadas

Con la misma dosis del año pasado, <b>el Grandes Ligas panameño</b> <b>José Caballero</b> <b>terminó la temporada como líder en bases robadas con 49</b>, demostrando que correr es lo suyo.Para lograr esa cifra <b>superó a José Ramírez de los Guardianes de Cleveland y a su excompañero de los Rays de Tampa Bay Chandler Simpson</b>, quienes terminaron la campaña con 44.Caballero se estafó la 49 este domingo en la victoria de los Yanquis de Nueva York 3-2 sobre los Orioles de Baltimore, en el Yankee Stadium.‘Chema’, como le dicen sus amigos, se estafó la almohadilla en la parte baja de la quinta entrada.