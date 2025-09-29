MLB: José Caballero sigue como rey de las bases robadas

Con la misma dosis del año pasado, el Grandes Ligas panameño José Caballero terminó la temporada como líder en bases robadas con 49, demostrando que correr es lo suyo.

Para lograr esa cifra superó a José Ramírez de los Guardianes de Cleveland y a su excompañero de los Rays de Tampa Bay Chandler Simpson, quienes terminaron la campaña con 44.Caballero se estafó la 49 este domingo en la victoria de los Yanquis de Nueva York 3-2 sobre los Orioles de Baltimore, en el Yankee Stadium.‘Chema’, como le dicen sus amigos, se estafó la almohadilla en la parte baja de la quinta entrada.