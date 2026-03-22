Brasileño Fellipe Santos se corona tricampeón del Ironman 70.3 Panamá

<b>El brasileño Fellipe Santos </b>volvió a hacer historia este domingo 22 de marzo al consagrarse <b>tricampeón del Ironman 70.3 Panamá Latin America TriClub Championship</b>, tras cruzar la meta con un tiempo de 3:48:57, en una actuación dominante de principio a fin.Santos, quien ya se consolida como una de las grandes figuras del triatlón en la región, controló la competencia desde los primeros tramos, firmando una presentación contundente en uno de los eventos deportivos más exigentes del calendario.