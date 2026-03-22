Brasileño Fellipe Santos se corona tricampeón del Ironman 70.3 Panamá

Santos, quien ya se consolida como una de las grandes figuras del triatlón en la región, controló la competencia desde los primeros tramos, firmando una presentación contundente en uno de los eventos deportivos más exigentes del calendario.

El brasileño Fellipe Santos volvió a hacer historia este domingo 22 de marzo al consagrarse tricampeón del Ironman 70.3 Panamá Latin America TriClub Championship , tras cruzar la meta con un tiempo de 3:48:57, en una actuación dominante de principio a fin.

En la rama femenina, la paraguaya Susana Guillén también brilló con una actuación impecable al quedarse con el primer lugar tras registrar un tiempo de 4:30:37, destacándose en cada una de las etapas del recorrido.

La competencia reunió a más de 1.500 triatletas provenientes de más de 50 países, quienes enfrentaron un desafiante circuito que incluyó 1.9 kilómetros de natación en el Canal de Panamá, 90 kilómetros de ciclismo a través de la Calzada de Amador, la Cinta Costera, Vía Israel y Panamá Viejo y 21,1 kilómetros de carrera a pie.

La directora de la carrera, Rina Aguirre, destacó que la participación de más de 1.500 atletas marca un récord para el país y reafirma el posicionamiento de Panamá como sede de eventos deportivos de talla internacional.

Además del impacto deportivo, la competencia también genera un importante movimiento económico. En los últimos cinco años, los organizadores estiman un impacto superior a los 20 millones de dólares en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y comercio.

Con una combinación de alto nivel competitivo, logística y escenarios emblemáticos de la ciudad, el Ironman 70.3 Panamá continúa consolidándose como una plataforma clave para el triatlón mundial y una vitrina para el país ante la comunidad internacional.