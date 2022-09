Cuba Gana el puesto a la final de la V Copa Mundial de Beísbol SUB-15, 2022

Antes de comenzar el diálogo de hoy con los lectores del Coctel, de la V ‘CM’ del Beísbol SUB- 15 2022 de la (WBSC), en los Diarios Locales (MI DIARIO ) del domingo 4 de Sep, de 2022 en la página 12 en una glosa sin firma, tituló “LA U15 Cierra con Marca de 0-5. (Béisbol: “Panamá Cayó por marcador de 5-4 ante Taiwán en ocho entradas en cierre de la Super Ronda del Campeonato Mundial U15 de Hermosillo, México. La tropa panameña, que fue dirigida por Audes De León, terminó con récord de 0-5 en la segunda fase del torneo.”.

“El DIARIO LA PRENSA” del domingo 4 de Sep., no habló absolutamente nada del ‘V CM’ de Béisbol SUB-15Vo.

“UN TIP SUELTO” Sendas de las Glosas del ‘CALDO DEPORTIVO’ del Diario METRO LIBRE del 2 de Sep.2022.

(Visorias de La –Sub-17 llegan a Veraguas”. “La gira nacional de visorias para jugadores de fútbol de la categoría

Sub-17 (nacidos en los años 2006 y 2007), regresa este fin de semana. Veraguas (Complejo Deportivo Atalaya) será

Sede de estas observaciones, lideradas por Thomas Christiansen, DT de La Selección Masculina Mayor, y Mike Stump, técnico de la selección Sub-17, hoy viernes 2 (3 pm a 6 pm), sábado 3 (8 a.m – 11 ama /3 p.m – 6 pm), y domingo 4 de septiembre ( 8:00 am – 11 am).

Buscan también en gira capacitar y tecnificar los distintos entrenadores y formadores de la región de la veraguense. “OTRO TIP SUELTO”: NATHALEE ARANDA parte el domingo 4 de Sep. hacía Sao Paulo Brasil para realizar su

preparación A próximos eventos internacionales como los Juegos Sudamericanos en Asunción Paraguay y

Juegos Centroamericanos en Costa Rica/Guatemala 2022. ¿Por qué no compite en La Diamond League, WANDA?.

“OTRO TIP SUELTO”. ¿Listo para Aprender Básquet?. “El GALLO DUNCAN TOUR, iniciativa de ex basquebolista panameño Vicente Duncan, (¿Será que está viendo el gran fracaso de Meléndez en el Baloncesto?) tendrá su siguiente parada este 3 de septiembre , en el Gimnasio Municipal de Chitré , de 9:am a 4:00 p.m. SE PIDE UNA DONACIÓN DE 1 DÓLAR.. ¿Qué opinas de estos distinguidos lectores del Coctel?.

“OTRO TIP SUELTO”. (¿Aquí se JUEGA HOCKEY—Claro que sí) “La Asociación Panameña de Hockey inició lo

que parece una campaña para promocionar la práctica de esta disciplina. A través de redes sociales, el grupo ha subido

fotos y el slogan: En…se juega hockey…! Claro que sí ¡.

“OTRO TÍP SUELTO”. “SEDE DE FORO DEPORTIVO REGIONAL. La LETRADA DEL COP, DAMARIS (USA$) YOUNG, Presidenta fraudulenta del COP de Panamá, que para ella y el Megalómano y Mitómano del Olímpismo panameño, Camilo Amado Varela, con el apoyo de JEROME POIVEY, Jefe de Relaciones Internacionales y Gobernanza del COI, que no le importa absolutamente nada ese refrán: “La Democracia solo sobrevive cuando la Verdad Gobierna el día”.

Dice la glosa: “La Ciudad de Panamá fue designada como sede del Foro Mujer en el Deporte Panam Sports, previo

Para el año 2023, señaló el COP.

La designación fue hecha por la Comisión de Mujer en el Deporte, en la LX Asamblea Ordinaria de Panam Sport.

(Avance para la equidad de género). Para Damaris (USA $) Young “Presidenta del COP”, este foro de la mujer

“supone avances significativos en la promoción Tome nota.

Todo no termina aquí, pues, estamos en el mes de septiembre de 2022, y el “Cacique de Pandeportes’ e, ‘HD’, Héctor

Brands, hizo su ‘Show-Time’ de renuncia de la Jefatura de Pandeportes, no informa nada oficial del proceso de capacitación para las ELECCIONES DEPORTIVAS de 2022-2026. Tomen Nota.

“MÁS TIPS SUELTOS”. CHINA TAIPÉ, ganó Presea de Bronce, porque JAPÓN PERDIÓ POR FORFEIT 7-0 contra

Taipé China.

“OTRO TIP SUELTO” del “DIARIO JUVENTUD REBELDE DE CUBA”, Autor. Norlando Rosendo”. Título: Cuba

y Estados Unidos por el ORO en la pelota. “El juego por el título es las 8:00 de la noche (Hora de Cuba). Obligado

a ganar para estar en el juego por el oro, el equipo de Estados Unidos mostró su potente ataque de largometraje en la

victoria frente a Cuba por nocout (11-1) en el cierre de la superronda de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15.

Desde la jornada anterior los dirigidos por Alexander Urquiola habían certificado su pase a la final en un resultado

imprevisto cuando Japón violó el reglamento de picheo y le confiscaron el triunfo por 3-0 conseguido en el campo de

juego. Sin embargo, los estadounidenses sí estaban necesitados de ese éxito en la última jornada del grupo de los seis

mejores del torneo para intentar revalidar la corona ganada en 2018.

El partido estuvo empatado a una carrera hasta el cuarto inning, entrada en la cual los norteños fabricaron paquete de

siete anotaciones con siete imparables, entre ellos, un doblete remolcador de John Short y jonrones de Grady Emerson

y Andrew Costello. Con tres carreras más en el cierre del sexto completaron el marcador de fuera de combate, en un

juego en que Cuba apena ligó un hit, pero embasó a once muchachos más por bases por bolas concedidas por el veloz

picheo norteño.

Resultó esta la primera derrota de los caribeños en el campo de juego durante todo el certamen, aunque fue una gran

oportunidad para estudiar al rival, que cuenta con lanzadores de rectas próximas y hasta superiores a la 90 millas por

hora. Así, el cetro va a quedar en manos de uno de los equipos que han ganado los TRES ÚLTIMOS ‘CM’ DE LA

CATEGORÍA, pues, los nuestros fueron los REYES de 2014 y 2016 y los estadounidenses de la siguiente copa.

Urquiola anunció que Robier Hernández para la apertura en el choque comenzará a las 8:00 de la noche (Hora de Cuba) y para el cual cuenta con Danel Reyes y Mailon Batista, sus mejores armas del bullpen, listos para trabajar”.

Tome Nota.

“OTRO TIP SUELTO”. De ‘EL PERIODIQUITO’, Maracay, Venezuela, firmado por María Moya”. La Criolla Yorgelis Salazar, participó en la categoría, 50 KG, y se unió al cuarteto ganador del día junto a la local Aminagha

Guliyev, a Ahlam Youssef de Egipto y a Hikaru Ono, karateca de la delegación de Japón.

Las tres primeras representantes lo lograron sobre KUMITE, mientras que la asiática lo hizo sobre KATA. De esa

manera, Salazar consiguió la presea de forma invicta al superar en las rondas anteriores a sus similares de España por

5-0. Lo mismo ante Argelia por 3-1, Italia con resultado final de 6-1 y ante Alemania de forma inmaculada por contundente 9-0. Con esto, Yorgelis Salazar alcanzó a disputar la ronda definitiva de dicha categoría en la que se consagró como la mejor del evento”. Tome Nota.