La desesperada búsqueda de un 9

Como ya lo han demostrado en sobradas ocasiones durante tiempos recientes, los dirigentes del F.C. Barcelona apuestan constantemente por la improvisación y el caos. La lesión de su centro delantero titular, Luis Suárez, ha suscitado una búsqueda frenética del reemplazante adecuado. El problema es que está a punto de cerrarse el mercado invernal, y la solución todavía no aparece.

El delantero uruguayo del FC Barcelona, Luis Suárez. EFE

Desde antes que Luis Suárez cayera lesionado (ya muestra señales de recuperación y mejoría, gracias por preguntar) el club blaugrana estaba buscando un 9 capaz de ser pieza de recambio, y hasta competir por el puesto con el temperamental y muy talentoso goleador uruguayo. El primer nombre mencionado en la larga lista fue el joven argentino Lautaro Martínez, actualmente en el Inter de Milán. El problema (y ya veremos que en esta historia, lo que sobran son problemas) es que el Inter no piensa desprenderse de su jugador mientras la temporada actual siga vigente y ellos estén peleando por el título italiano. Por ello, en un comienzo, se acarició la opción de quedarse con Suárez en solitario, y comenzar a negociar con el Inter para contar con Lautaro a partir de la próxima temporada. Esta idea quedó descartada con la lesión de Suárez. Entonces surgió la opción del valencianista Rodrigo Moreno. El Valencia estaba más que dispuesto a venderlo. Pero no por cuatro reales. Por lo tanto, la operación quedó frustrada.

Ahora, falta muy poco para el cierre del mercado invernal y todo son prisas y agobios. Estos son los candidatos principales para ocupar el puesto vacante.

Dusan Tadic (Ajax)

No se trata de ningún chiquillo. Tadic ya tiene 31 años encima. Lo favorece una notable versatilidad, aunque su mayor desempeño es en el centro del ataque. Sabe jugar muy bien de espaldas al arco, y sobre todo posee grandes cualidades asociativas a la hora de combinarse con sus compañeros, habilidad muy apreciada por el Barça y sobre todo por su actual entrenador, Quique Setién. No es el más fértil de los goleadores (esta temporada lleva 9 anotaciones con el Ajax) pero es un jugador que sabe ser funcional en conjunto, es inteligente y se mueve bien en el área.

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Creo que si considerásemos únicamente el talento y la capacidad, Aubameyang sería el centro delantero ideal para el Barcelona. Rápido, eficaz, talentoso tanto en el centro como en las bandas. Francamente sería un lujo. Pero ya sabemos que los lujos no salen gratis. El Arsenal pide una plata que el Barcelona no quiere soltar. El club de Londres está dispuesto a desprenderse de su delantero estrella, pues termina su contrato en 2021 y no parece muy dispuesto a permanecer en el equipo londinense. Los 16 goles anotados en 26 partidos de esta temporada son más que tentadores. Es un veterano (30 años) con amplia experiencia en clubes grandes, con suficiente ductilidad como para ser un gran aporte para el ataque blaugrana. Pero como ya dije, el Arsenal no piensa bajar el precio, mientras el Barça no abunda en fondos disponibles para este mercado de invierno.

Justamente por esa necesidad de efectivo y por la pasión demostrada por la junta directiva del F.C. Barcelona para buscar soluciones improvisadas, es que cedieron por lo que resta de temporada al joven Carles Pérez, a la Roma. También el PSG pretende a Aubameyang, pero sólo si Edison Cavani abandona en estos días las huestes parisinas (el Atlético de Madrid es el gran candidato a llevarse al descontento delantero uruguayo).

Si algo quiere evitar el Barça es repetir los errores cometidos en recientes mercados invernales. Solo basta fijarnos en el de la temporada pasada, para percibir el cercano aroma del desastre. Entonces, fueron contratados Boateng, Todibo y Murillo. Exacto: Humo, humo y un poco más de humo.

Timo Werner (Leipzig)

El delantero del sorprendente Leipzig, líder actual de la Bundesliga, es otro de los jugadores considerados por el Barça para ocupar el eje de su ataque. Pero, a riesgo de sonar repetitivo, los obstáculos son los mismos que con otros aspirantes al puesto del 9 blaugrana. El precio es accesible (50 millones) pero las aspiraciones competitivas del Leipzig hacen dificilísimo que se desprendan de su delantero más en forma a la mitad de una temporada que promete la insólita posibilidad de ganar el título de la Bundesliga. Sobre todo si consideramos que el Leipzig es un club apenas fundado en 2009, como parte del proyecto deportivo de Red Bull.

Christian Stuani (Girona)

Este fichaje sería el gallo tapao, el caballo negro, el protagonista inesperado, que se aproxima por sorpresa desde una remota retaguardia, hasta adquirir una posición relevante. El veterano goleador uruguayo (33 años) milita actualmente en el Girona de La Liga y anotó 19 goles en la pasada temporada.

Y si bien no aparenta ser un jugador del nivel requerido por el Barça, tiene la maravillosa cualidad de la accesibilidad. Su contrato mantiene vigencia hasta el 2023, con una claúsula de rescisión de 25 millones. Quizás una cifra cara para un jugador de sus características, pero muy accesible para un club poderoso como el Barcelona.

En resumen: el tiempo se agota y seguimos enmarañados entre posibilidades irresueltas y puntos suspensivos. La actitud de la dirigencia del Barça durante este mercado de invierno, ha resultado en exceso pasiva y aletargada. Sobre todo frente a la urgencia que se aproxima con pasos de gigante y el número 9 impreso en la frente.