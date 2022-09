Xavi: "El partido es un reto, pero lo que pase mañana no cambiará nada"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, restó importancia al resultado que logre su equipo este martes en el Allianz Arena ante el Bayern Múnich, la bestia negra de los azulgranas las últimas temporadas.

"Hay muchas expectativas, pero el partido no cambiará nada si se gana, empata o pierde. No es para sacar conclusiones, aunque es un reto. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, al que nunca hemos ganado en su casa, pero no me gustaría que mañana se hiciera una sentencia por un resultado. Son solo tres puntos de una fase de grupos", afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro.

El preparador del conjunto catalán insistió en que su equipo no puede "sacar pecho" en su visita al Allianz Arena: "Los últimos resultados contra el Bayern nos dicen que tenemos que venir con humildad. El año pasado lo pasamos muy mal y lo debemos recordar. Estaría contento si lo dejamos todo en el campo y mostramos nuestro potencial. Pero si jugamos como últimamente, podemos ganar".

Para Xavi, lo ha que cambiado de un año a otro es "la mentalidad" de su equipo. "Se puede perder, pero hay que salir a ganar. Los fichajes y victorias dan confianza, pero sobre todo destacaría esto, que hemos ganado en personalidad y mentalidad", apuntó.

Además y aunque el Barça tenga esta vez al delantero Robert Lewandowski de su lado -"está motivado y fresco porque descansó el otro día", apuntó Xavi sobre el polaco- el entrenador reivindicó que esta temporada tienen "muchas bazas" para hacer daño al Bayern.

Una de ellas es el extremo Raphinha, "un jugador muy importante, dinámico, en ataque y defensa, que entiende cómo debe bascular y trabaja para el equipo", subrayó el preparador catalán.

"Mañana Raphinha tiene que ser importante", subrayó Xavi Hernández, quien dijo tener "claro el once", salvo "que haya alguna molestia de última" hora en el entrenamiento que el equipo hará esta tarde en el mismo escenario del partido.

En cualquier caso, el técnico del conjunto azulgrana recordó la enorme calidad del cuadro muniqués y del técnico, Julian Nagelsmann. "Es un gran entrenador. Su equipo trabaja bien, es intenso, llegan mucho al área, te hacen una presión alta fantástica. Me sorprende que esté cuestionado", recalcó.

Y también la ascendencia en ataque del delantero Thomas Müller, "un jugador fantástico" que lleva muchos años "marcando la diferencia" y que es "un líder tremendo en la selección alemana y el Bayern".

Por eso, Xavi prevé "un partido muy parejo" en el que la batalla por el balón será protagonista. "Los dos equipos presionamos alto y sufrimos sin balón y dejamos espacios a las espaldas. Será un partido intenso y agresivo que intentaremos dominar", sentenció.