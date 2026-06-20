Alberto Quintero anuncia su retiro de la Selección de Panamá tras el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el último capítulo de Alberto Negrito Quintero con la camiseta de Panamá. El histórico futbolista canalero confirmó que pondrá fin a su carrera internacional una vez concluya la participación de la Roja en la Copa del Mundo, cerrando un ciclo de 19 años al servicio de la selección nacional.

Durante una conferencia de prensa, Quintero reveló que esta será su despedida definitiva del combinado nacional, equipo con el que ha vivido algunos de los momentos más importantes en la historia del fútbol panameño.

“Termina aquí después del Mundial. Son 19 años representando a mi país con mucho orgullo, con altas y bajas, pero sobre todo con sueños cumplidos”, expresó el atacante.

La noticia marca el inicio de la despedida de uno de los jugadores más emblemáticos de Panamá, protagonista de la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018 y parte de la generación que consolidó al país en la élite de la Concacaf.

Una carrera marcada por momentos históricos

Quintero destacó que se marcha satisfecho por haber contribuido al crecimiento del fútbol nacional y por formar parte de una generación que abrió las puertas de los grandes escenarios internacionales para Panamá.

“He formado parte de la historia del fútbol panameño, clasificando a dos mundiales mayores y también representando al país en categorías juveniles. Me voy feliz y muy contento cuando finalice el Mundial”, afirmó.

A lo largo de casi dos décadas, el conocido Negrito se convirtió en una pieza importante dentro de la selección, aportando velocidad, experiencia y liderazgo en distintas etapas del equipo nacional.

Aún tiene una misión por cumplir

Aunque ya anunció su adiós, Quintero dejó claro que su atención está puesta completamente en el Mundial 2026 y en ayudar al equipo a conseguir nuevos logros antes de despedirse.

“He preparado muy bien este torneo. Siempre estoy a disposición del entrenador para cuando decida darme la oportunidad. Siempre he representado a mi país con mucho sacrificio y entregando todo”, señaló.

El veterano jugador aseguró que disfruta cada momento junto a sus compañeros, consciente de que se encuentra disputando sus últimos encuentros con la selección.

“Lo más importante es disfrutarlo al máximo con mis compañeros. Seguramente para algunos de nosotros serán los últimos partidos con la selección, pero mantenemos la ilusión y el sueño de seguir haciendo historia con nuestro país”, manifestó.

También respaldó a Carrasquilla

Durante la misma comparecencia, Quintero se refirió a la situación física de Adalberto Carrasquilla, uno de los jugadores más importantes de Panamá, y transmitió tranquilidad sobre su evolución.

“Nosotros lo hemos visto muy bien. Hay que esperar lo que determinen los médicos porque viene de mucho tiempo sin entrenar. Puede ser normal que se resienta un poco después de volver al trabajo, pero lo vemos súper bien”, comentó.

Además, destacó el respaldo total que el grupo le brinda al mediocampista.

“Todos sabemos lo que nos puede aportar Carrasquilla al cien por ciento. Como grupo tiene todo nuestro respaldo”, agregó.

A tres días del partido contra Croacia

La selección de Panamá se entrenó a nuevamente en el Nottawasaga Resort a tres días del crucial enfrentamiento ante Croacia en el Estadio Toronto.

Cómo normalmente ha sido, el equipo llegó a la cancha número 2 del complejo con música alegórica y empezar el entrenamiento con buenas sensaciones.

Adalberto Carrasquilla, quien sigue en su proceso de recuperación, se dejó ver por los medios presentes en los 15 minutos abiertos a la prensa.

Poco a poco el mediocampista ve la luz del túnel y se espera que sea parte del encuentro ante los croatas.

Entre tanto, el equipo se volverá a entrenar este domingo 21 de junio y cerrar de buena manera su preparación para el siguiente partido del Mundial 2026.

Panamá y Croacia se enfrentarán este martes 23 de junio en el Estadio Toronto a las 6:00 p.m. (hora local de Panamá).