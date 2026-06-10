Claudia Sheinbaum garantiza un Mundial en paz pese a aparentes afectaciones en el Estadio Azteca

A un día de la inaguración de la Copa Mundial 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el evento se desarrollará con normalidad, en paz y sin contratiempos en el Estadio Azteca.

La mandataria afirmó que el Gobierno federal trabaja para garantizar la tranquilidad durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el próximo 11 de junio.

“Vamos a garantizar al mismo tiempo que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquilo”, declaró Sheinbaum en una conferencia de prensa.

Según el medio ESPN, La presidenta señaló que existen grupos que buscan provocar confrontaciones previas al inicio del torneo y aseguró que su administración no caerá en provocaciones ni recurrirá a la represión ante posibles manifestaciones.

Sin embargo, mientras el Gobierno transmite un mensaje de calma, en redes sociales han comenzado a circular videos que muestran aparentes afectaciones dentro del Estadio.

Usuarios en redes sociales han emepzado a difundir videos donde se observa uno de los túneles de acceso al recinto inundado, con acumulaciones considerables de agua y personal supervisando la zona. Además, algunas filtraciones que se localizaron cerca de estructuras de iluminación.

Los videos han generado inquietud entre aficionados y usuarios de redes sociales, quienes cuestionan si el estadio se encuentra en condiciones óptimas para recibir el primer encuentro de la Copa del Mundo.

A pesar de haberse anunciado hace 8 años que México sería sede del mundial, muchos usuarios cuestionan que las remodelaciones se llevarán a cabo a poco tiempo de dar incio al mundial. El Estadio será una de las principales sedes del Mundial 2026 y albergará cinco encuentros, incluido el partido inaugural.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas y los organizadores del torneo no han reportado afectaciones que comprometan la realización de los encuentros programados.