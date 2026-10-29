El mensaje de Baloy antes del Mundial Sub-17: ‘Estamos contentos de poder estar más cerca del debut’

La selección Sub-17 de Panamá continúa preparándose de cara a lo que será la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 el cual se desarrollará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Panamá, que está dentro del grupo A, tiene marcado en rojo el 19 de noviembre cuando haga su debut ante la selección local de Catar. Seguidamente hará lo mismo ante Grecia y cerrará la fase de grupos ante Egipto, todo esto con el objetivo de superar lo hecho en el 2025 cuando el equipo, liderado por Leonardo Pipino, quedó eliminado en esta primera fase.

Como parte de la preparación final del equipo, los dirigidos por Felipe Baloy partirán este sábado 31 de octubre hacia los Emiratos Árabes Unidos para cerrar esta pase preparativa del campeonato mundialista.

El propio entrenador dio palabras en el entrenamiento del equipo que tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes y destacó la “buena” preparación que ha tenido el conjunto, pasando desde la fase de clasificación hasta los preparativos finales para encarar el torneo.

“La verdad que ha sido una preparación muy buena, desde diciembre que empezamos hemos tenido una gran cantidad de entrenamientos y de partidos lo que nos ha permitido desarrollar a los chicos cada vez más y ver su evolución. Estamos contentos de poder estar más cerca de debutar en el Mundial”, arrancó diciendo Baloy, quien se convertirá en el primer panameño en haber jugado y ahora dirigir un Mundial de la FIFA.

“El fin de semana viajamos a Emiratos donde vamos a tener la oportunidad de jugar tres partidos importantes que nos seguirán ayudando a ver donde estamos previo a la cita mundialista y vamos a aprovecharlo el máximo, los jugadores están contentos, están bien y esperamos llegar al 100 % y no tengan ninguna molestia”, enfatizó el seleccionador nacional.

Una de las premisas que tiene Baloy con el grupo es que entiendan su idea de juego y que posteriormente lo pongan en práctica en los partidos.

“Nosotros nos hemos enfocado mucho en la parte táctica para que los jugadores puedan entender e interpretar más el juego y para que puedan tomar las decisiones correctas, algo que ha sido muy importante en el crecimiento de cada uno de ellos”, agregó.

Como se había mencionado, dentro de la fase de grupos Panamá tendrá que enfrentarse a las difíciles selecciones de Grecia y Egipto, sin embargo todos los focos están en el primer duelo ante Catar. “Definitivamente que el primer partido será el que nos va a abrir el camino que nosotros queremos, obviamente nuestro objetivo en primera instancia es ganar el primer encuentro, Catar no es fácil, es un equipo que viene creciendo y sabemos que no tendremos un rival fácil, sumándole que son el equipo local”.

Añadió que “nosotros deseamos llegar a ese 19 de noviembre al 100%, este equipo tiene muchos ánimos e ilusión de trascender, hemos armado un gran grupo de jóvenes que cada día han demostrado cosas grandes no solo dentro de la cancha sino fuera de ella”.