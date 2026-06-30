Kimmich tras la eliminación de Alemania: ‘Enfrentamos equipos que no son de clase mundial; merecimos quedar fuera’

Joshua Kimmich dejó una de las declaraciones más polémicas tras la eliminación de Alemania del Mundial 2026.

El capitán de la selección germana reconoció el bajo rendimiento de su equipo, aseguró que la eliminación fue merecida y afirmó que les costó imponerse a selecciones que, a su juicio, “no son de clase mundial”.

Alemania quedó fuera de la Copa del Mundo luego de caer ante Paraguay en los dieciseisavos de final, una eliminación que prolonga el difícil momento que atraviesa el conjunto alemán en los grandes torneos internacionales.

“No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados. Nos costó mucho en los tres partidos contra equipos que no son de clase mundial”, declaró Kimmich al término del encuentro.

Las palabras del futbolista del Bayern Múnich fueron interpretadas como un menosprecio hacia Paraguay y los otros rivales que enfrentó Alemania durante el torneo, lo que rápidamente generó reacciones entre aficionados y medios deportivos.

Pese a la controversia, Kimmich también realizó una fuerte autocrítica y evitó responsabilizar al cuerpo técnico o a factores externos por la eliminación.

“Somos los jugadores quienes lo echamos a perder, no el entrenador, los medios, el árbitro o el rival”, afirmó.

El mediocampista lamentó además que la actual generación no haya podido mantener la tradición de una selección alemana protagonista en las fases decisivas de los Mundiales.

“Recuerdo la Alemania de mi infancia. Siempre la veía llegar a semifinales o finales. Queríamos transmitir esa sensación a los niños y a toda la gente en sus hogares, pero no lo hemos logrado”, expresó.

La eliminación frente a Paraguay representa un nuevo golpe para Alemania, que continúa sin recuperar el protagonismo que la caracterizó durante décadas.

Tras conquistar su cuarto título mundial en Brasil 2014, el conjunto europeo fue eliminado en la fase de grupos en Rusia 2018 y Catar 2022, mientras que en el Mundial 2026 logró superar la primera ronda, pero quedó fuera en su primer partido de eliminación directa.

Durante el encuentro ante Paraguay, Kimmich fue uno de los jugadores más activos del conjunto dirigido por Julian Nagelsmann.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la FIFA, lideró a su equipo en pases completados, centros al área, distancia recorrida y remates, además de convertir uno de los penales en la tanda decisiva. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para evitar la eliminación alemana.

Con este resultado, Paraguay avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, mientras que Alemania volvió a despedirse del torneo antes de las instancias que históricamente acostumbraba disputar, un escenario que el propio Kimmich calificó como “muy triste” para el fútbol de su país.