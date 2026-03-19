Panamá inaugura centro deportivo de $58 millones rumbo a los Juegos Suramericanos de la Juventud

El Gobierno de Panamá inauguró ayer el Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada Hansel, una infraestructura deportiva concebida para fortalecer la preparación de atletas de alto nivel y consolidarse como una de las principales plataformas de entrenamiento y competencia del país.

Durante el acto oficial, autoridades destacaron que el complejo representa una de las apuestas más ambiciosas de la actual administración en materia deportiva y subrayaron que el espacio no solo servirá para la formación de deportistas, sino también para la realización de eventos internacionales.

El centro lleva el nombre de Luis Carlos ‘Matador’ Tejada Hansell, máximo goleador histórico de la selección panameña junto a Blas Pérez y uno de los futbolistas más queridos por la afición nacional. La inauguración estuvo marcada por referencias emotivas a su legado, presentado como símbolo de disciplina, entrega y orgullo deportivo.

En la apertura del acto se explicó que el nuevo centro integra una serie de instalaciones especializadas, entre ellas un edificio administrativo con consultorios, áreas de rehabilitación física y medicina deportiva, gimnasio de entrenamiento, hotel para deportistas, edificio polideportivo, espacios para gimnasia y deportes de combate, así como un centro acuático con piscina olímpica.

Uno de los mensajes centrales de la jornada fue que la obra busca llenar una deuda histórica del deporte panameño: contar con un lugar que concentre infraestructura moderna para el desarrollo integral del talento nacional. En ese sentido, se insistió en que Panamá ya tiene atletas con potencial, pero necesitaba instalaciones de este nivel para acompañar su crecimiento competitivo.

Durante la ceremonia también se resaltó que el centro será una de las principales sedes de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, evento que las autoridades describieron como el compromiso deportivo más importante que enfrentará el país en los próximos meses. Según se indicó, en este complejo se desarrollarán parte de las competencias y actividades asociadas a la cita regional, en la que participarán delegaciones juveniles de distintos países del continente.

En la conferencia se mencionó, además, que el proyecto fue concebido con una visión híbrida: servir tanto como centro permanente de formación y entrenamiento como escenario para competencias nacionales e internacionales. Esa lógica, dijeron los expositores, permitiría darle sostenibilidad y mayor uso a la instalación más allá de su inauguración oficial.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de garantizar el mantenimiento óptimo del complejo.

El seleccionador nacional de fútbol, Thomas Christiansen, participó también en el acto y valoró la apertura del centro como un paso importante para el desarrollo deportivo del país. En su intervención, planteó que una de las claves del alto rendimiento no es solo detectar el talento, sino ofrecer a los atletas un sitio adecuado donde entrenar, formarse y contar con herramientas que les permitan aspirar a competir al más alto nivel.

La jornada incluyó asimismo la presencia de dirigentes deportivos, miembros del Comité Olímpico de Panamá, autoridades del Ejecutivo, entrenadores, atletas y glorias del deporte nacional, resaltaron tanto el homenaje a Tejada como el impacto que puede tener la obra en la preparación de nuevas generaciones.