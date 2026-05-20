Sin capitanía ni lujos: Las condiciones de Ancelotti a Neymar para el Mundial 2026

La selección brasileña tendrá a su estrella para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras mucho suspenso, Carlo Ancelotti decidió llamar a Neymar Jr. e incluirlo en la lista de los 26 jugadores para la cita mundialista.

El brasileño no aguantó la emoción y se quebró en llantos luego de escuchar su nombre dentro de los convocados al Mundial. El futbolista del Santos nunca ocultó su deseo de estar nuevamente en esta cita y ahora tendrá la oportunidad de jugar su cuarto Mundial, desde que hiciera su debut en el mismo en Brasil 2014.

Sin embargo, este llamado trajo consigo un nivel de responsabilidad importante para el brasileño, así como también condiciones para que pudiese acompañar al pentacampeón del mundo.

Según desveló Globo Esporte, el italiano habría mantenido una conversación días antes de la convocatoria final en la que se expresó al jugador que iría convocado al Mundial, siempre y cuanto acatara al pie de la letras algunas condiciones impuestas por Ancelotti.

El medio cita que el exentrenador del Real Madrid le habría dicho al jugador de 32 años que no será uno de los primeros capitanes del equipo, así como tampoco parte dentro del 11 titular y que deberá luchar por su puesto como los demás. No tendrá condición de intocable y si deberá esperar en el banquillo su oportunidad, lo hará.

El jugador también es conocido por tener ciertas libertades, como recibir visitas familiares o de amigos durante las concentraciones. Esto ha quedado prohibido por Ancelotti y le pidió al jugador máxima concentración en el tiempo que esté en la concentración.

Por último, Ancelotti le habría prohibido al jugador el uso de las redes sociales para que su concentración esté al completo con el equipo y su mente no se distrajera con opiniones que pudiesen afectar su rendimiento.

De acuerdo con el medio, Neymar Jr. habría aceptado cada una de las condiciones, ya que su único deseo era estar en la lista y asistir a lo que será su cuarta Copa Mundial de la FIFA. La actitud del jugador fue lo que le terminó de convencer al entrenador para hacerle el llamado.

“Estamos convencidos de lo que hemos hecho. Elegimos a Neymar no porque pensemos que vaya a ser un buen suplente, sino porque puede aportar calidad jugando un minuto, cinco, noventa, sin jugar o incluso lanzando un penalti”, expresó Ancelotti durante la conferencia de prensa en la que dio a conocer a los 26 convocados al Mundial.

Previo al viaje hacia el Columbia Park Training Facility en New Jersey, Estados Unidos, sitio donde Brasil hará su campamento durante el Mundial 2026, el combinado brasileño sostendrá su partido de despedida contra Panamá en el estadio Maracaná este domingo 31 de mayo.

Seguidamente de ello, los dirigidos por Ancelotti enfrentarán a Marruecos (13 de junio), Haití (19 de junio) y Escocia (24 de junio) dentro del grupo C del Mundial 2026.