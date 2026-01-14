Thomas Christiansen: ‘Si no los he convocado, me pueden llamar, pedir explicaciones y yo se las doy’

Restan pocos días para que la selección de Panamá vea acción en los primeros amistosos de este 2026. Bolivia y México serán los rivales en este primer mes del año, en el que se espera que los jugadores convocados aprovechen la oportunidad y puedan estar en la mesa de conversación para los partidos del mes de marzo.

Antes de los encuentros, Thomas Christiansen habló en conferencia de prensa y dejó varios titulares en la que se destacó la ausencia de ciertos jugadores de algunos clubes de la LPF.

Ausencia de jugadores de Alianza

“Habrán otros equipos de la LPF que no he llamado a sus jugadores. Si no los he convocado lo siento, me pueden llamar y pedir explicaciones y yo se las doy. Cite a otros jugadores del Plaza Amador, pero no me los prestaron, ahora es la oportunidad para otros jugadores”.

Pasado contra Chile

“Creo que tenemos un antecedente en los partidos fuera de Fecha FIFA como con Chile. Tenemos que cuidar mucho la imagen de Panamá y luego individualmente. No queremos ser expuestos y seguir abiertos a otras opciones. Debemos aprender de los errores y cumplir con nuestro objetivo. Si Bolivia nos ha solicitado es porque ellos lo necesitan para su repechaje. Tenemos que presentarnos como un equipo competitivo para que los jugadores de la LPF y legionarios tengan más oportunidades”.

Futuros amistosos

“De aquí a que estemos en Estados Unidos, tendremos varios amistosos. Estaremos con la preparación, encima de los jugadores, pero no es algo que no hemos hecho en estos años. La única diferencia será algo bonito que tendremos como el Mundial”.

Actitud durante los partidos

“Es una gran oportunidad para mostrarse, si hay algo de lo que no me gustó en Chile fue la actitud. Si tienen buena actitud y cometen errores no me molestaré porque esto es futbol, pero si no tienen actitud y en un partido internacional si”.

Oportunidad para los jugadores

“No hay puertas cerradas, hay partidos en marzo y si veo que con estos jugadores en estos dos duelos tienen alguna otra posibilidad, quizás entren. Esta es una oportunidad importante para ellos y deben aprovecharlo, tienen que estar enfocados”.

Tema Tomás Rodríguez

“Tengo poca información de lo que ha pasado internamente, el Olimpia parecía en papel un buen destino, pero hay que tener respeto por el Saprissa”.

Amistosos contra otros equipos

“Han habido opciones, intereses de otras selecciones de jugar contra Panamá, pero la federación sabe lo que quiero yo. Estoy contento con el trabajo que se está llevando a cabo y así debe ser, espero que dentro de unos días pueda oficializar algún amistoso”.

La selección de Panamá jugará contra Bolivia este domingo 18 de enero, mientras que se medirá ante México el jueves 22 de enero en el estadio Rommel Fernández.