Gran expectativa por la Carrera Caminata Club Kiwanis, organizada por el Club Corredores del Istmo

Los organizadores de la Carrera Caminata, en rueda de prensa, dieron a conocer todos los detalles de la competencia deportiva.
Cedida | Club Kiwanis de Panamá
Por
Marcos Thils
  • 14/08/2025 00:00
El evento, con el lema ‘corriendo por los niños’ y patrocinio por la Caja de Ahorros, se celebrará en la edición 41 el domingo 28 de septiembre

El Club Kiwanis de Panamá, con el respaldo del Club Corredores del Istmo, anunciaron ayer en rueda de prensa con la participación de una masiva concurrencia de medios de comunicación, la celebración de la versión 41 de la Carrera Caminata Kiwanis Panamá 2025.

En dicha conferencia se dieron a conocer todos los detalles y por menores del evento, donde habrán dos diferentes distancias y nueve categorías, cuyo escenario será la Cinta Costera 1, de la ciudad de Panamá, con el punto de salida/llegada: frente al Gimnasio Atheyna Bylon-Mirador Pacífico, señalado el encuentro para las 6:00 a.m.

El objetivo principal de esta actividad deportiva es recaudar fondos para los programas de desarrollo infantil del Gimnasio Kiwanis El Chorrillo y fomentar el bienestar físico y la integración familiar, sirviendo este lugar acondicionado para hacer ejercicios, también para auspiciar clases de computación y danzas totalmente gratuitas, según relató el presidente de este evento, Roberto Chevalier.

Otros de los aspectos de importancia es que para fomentar el deporte entre los jóvenes, la Carrera Caminata contará con un total de 300 estudiantes de escuelas oficiales y particulares, los cuales competirán sin costo alguno, con la finalidad de promover de esta forma la inclusión y el buen hábito desde muy temprana edad.

Detalles de la Carrera Caminata

Gregorio ‘Beby’ Miró, presidente del Club Corredores del Istmo, organizadores del evento deportivo y de toda la logística, manifestó que en las competencias existen las distancias de un kilómetro y cinco kilómetros, cuyas horas de partidas serán a las 6:30 a.m. y 7:00 a.m., respectivamente.

En cuanto a las categorías detalló que se dividirán en ocho, siendo una de ellas reservada para niños de un kilómetro y las restantes siete de 5 kilómetros, con edades que oscilan de los 13 a los más de 60 años, entre ellas la categoría absoluta.

Miró adicionó que entre los servicios que brindarán se incluyen los calentamientos previos a la carrera, puntos de hidratación, ambulancias y primeros auxilios, seguridad vial y actividades familiares concluidas las competencias, con música, premios y refrigerios.

En lo concerniente a los premios, éstos serán en efectivo, para los ocupantes de las tres primeras posiciones de cada categoría, tanto en la femenina, como en la masculina.

Costo de inscripciones

Para esta oportunidad el costo de la inscripción está fijado en 10 dólares para niños hasta los 12 años, y de 20 dólares para los demás participantes.

Para inscribirse en esta carrera caminata, los interesados en participar se informó que las mismas ya están abiertas en la página de Corredores del Istmo.

El kit de carrera incluye una camiseta conmemorativa ‘dry-fit’, número de partición, hidratación, medalla de finalista y la participación en sorteos de premios.

Así mismo se dio a conocer que la entrega del kits de la carrera se realizará en la tienda Puma de Multiplaza, los días viernes 26 y sábado 27 de septiembre venidero.

