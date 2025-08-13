Gran expectativa por la Carrera Caminata Club Kiwanis, organizada por el Club Corredores del Istmo

El Club Kiwanis de Panamá, con el respaldo del Club Corredores del Istmo, anunciaron ayer en rueda de prensa con la participación de una masiva concurrencia de medios de comunicación, la celebración de la versión 41 de la Carrera Caminata Kiwanis Panamá 2025.

En dicha conferencia se dieron a conocer todos los detalles y por menores del evento, donde habrán dos diferentes distancias y nueve categorías, cuyo escenario será la Cinta Costera 1, de la ciudad de Panamá, con el punto de salida/llegada: frente al Gimnasio Atheyna Bylon-Mirador Pacífico, señalado el encuentro para las 6:00 a.m.

El objetivo principal de esta actividad deportiva es recaudar fondos para los programas de desarrollo infantil del Gimnasio Kiwanis El Chorrillo y fomentar el bienestar físico y la integración familiar, sirviendo este lugar acondicionado para hacer ejercicios, también para auspiciar clases de computación y danzas totalmente gratuitas, según relató el presidente de este evento, Roberto Chevalier.

Otros de los aspectos de importancia es que para fomentar el deporte entre los jóvenes, la Carrera Caminata contará con un total de 300 estudiantes de escuelas oficiales y particulares, los cuales competirán sin costo alguno, con la finalidad de promover de esta forma la inclusión y el buen hábito desde muy temprana edad.