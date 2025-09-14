Histórico avance: Panamá sube seis lugares en el ranking del Mundial de Surf 2025

<b>Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf (APS)</b>, afirmó que la presentación del país en los WSG '<i>marcó un punto de referencia muy importante para nosotros porque nos sirve para visualizar que vamos por buen camino con un esfuerzo metódico y bien planificado gestionando eventos y promoviendo la aparición de nuevos valore</i>s'.'<i>El hecho de haber mejorado en relación con la prueba del 2024 nos llena de mucha satisfacción de cara a los proyectos de los próximos meses donde estaremos en otras competencias internacionales. Muy pronto vamos a estar anunciando cuál es la agenda de esas presentaciones en las que estamos seguros vamos a repetir el éxito'</i>, destacó Sánchez.<b>La delegación de Panamá que viajó a los WSG -que finalizan el 14 de septiembre- estaba integrada por: Jean Carlos González, Teo Gale Grani, Kai Gale Grani, Enilda 'Samanta' Alonso, Isabella Goodwin y Evelyn Chavez.</b>Tras 10 días de competencia González finalizó en el puesto 25 del mundo, mientras que Teo Gale acabó en la casilla 31.