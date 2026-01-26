¡HISTÓRICO! Panamá dirá presente en el Super Bowl y con fuerte acento latino

<b>Panamá </b>marcará un antes y un después en el fútbol americano: <b>por primera vez un panameño jugará un Super Bowl. </b>El protagonista es <b>Jaylinn Hawkins</b>, de 28 años, quien disputará el máximo evento de la <b>NFL </b>con los <b>New England Patriots</b>, tras la victoria de su equipo ante los <b>Denver Broncos</b>.Pero la historia no termina ahí. <b>Hawkins </b>no será el único latino en el <b>Super Bowl</b>: esta edición destaca por la presencia simultánea de <b>Julian Love y Elijah Arroyo</b>, ambos mexicanos, que jugarán en el equipo contrario, además en el mismo equipo de <b>Hawkins </b>se encuentra <b>Christian González</b>, de nacionalidad colombiana y <b>Andy Borregales</b> de <b>Venezuela</b>, un hecho poco común en el partido más importante del fútbol americano y una señal del crecimiento del talento latino en la liga.El safety de sangre panameña ha construido una carrera sólida en la <b>NFL</b>, pasando por equipos como <b>Atlanta Falcons</b>, <b>Los Angeles Chargers</b> y <b>Tennessee Titans</b>, antes de llegar a <b>New England</b>, donde ahora tendrá la oportunidad de luchar por el anillo de campeón en el <b>Super Bowl</b>.La clasificación de los <b>Patriots</b> convierte esta edición del <b>Super Bowl</b> en una cita histórica para <b>Panamá </b>y para la comunidad latina, que verá su bandera y su identidad representadas en el mayor escenario del deporte estadounidense.