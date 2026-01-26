¡HISTÓRICO! Panamá dirá presente en el Super Bowl y con fuerte acento latino

Panamá marcará un antes y un después en el fútbol americano: por primera vez un panameño jugará un Super Bowl. El protagonista es Jaylinn Hawkins, de 28 años, quien disputará el máximo evento de la NFL con los New England Patriots, tras la victoria de su equipo ante los Denver Broncos.

Pero la historia no termina ahí. Hawkins no será el único latino en el Super Bowl: esta edición destaca por la presencia simultánea de Julian Love y Elijah Arroyo, ambos mexicanos, que jugarán en el equipo contrario, además en el mismo equipo de Hawkins se encuentra Christian González, de nacionalidad colombiana y Andy Borregales de Venezuela, un hecho poco común en el partido más importante del fútbol americano y una señal del crecimiento del talento latino en la liga.

El safety de sangre panameña ha construido una carrera sólida en la NFL, pasando por equipos como Atlanta Falcons, Los Angeles Chargers y Tennessee Titans, antes de llegar a New England, donde ahora tendrá la oportunidad de luchar por el anillo de campeón en el Super Bowl.

La clasificación de los Patriots convierte esta edición del Super Bowl en una cita histórica para Panamá y para la comunidad latina, que verá su bandera y su identidad representadas en el mayor escenario del deporte estadounidense.