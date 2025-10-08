José Luis Rodríguez: ‘Sabemos lo que tenemos que hacer para clasificar al Mundial’

La selección de Panamá sigue ultimando los detalles de cara a ese más que crucial encuentro frente a El Salvador. Los dirigidos por Thomas Christiansen se entrenaron por tercer día consecutivo en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz. Bajo la mirada de Christiansen y su cuerpo técnico, los 24 convocados entrenaron de manera normal en dichas instalaciones. El último en sumarse a la concentración fue José Coto Córdoba. Durante el entrenamiento, el equipo hizo trabajos de estiramiento, juego reducido y ejercicios físicos. Previo a los ejercicios, José Luis Rodríguez, jugador del FC Juárez de México, habló ante los medios y destacó la importancia de sumar los tres puntos ante El Salvador. Sumado a ello potencial que tiene el equipo para lograr darle la vuelta a la situación.

Buscar los tres puntos en el Cuscatlán

“Sabemos lo que tenemos hacer, lo que tenemos que ir a buscar en el Cuscatlán y de esa misma manera lo haremos contra Surinam”.

Rendimiento individual

“Estoy contento en la forma en la que vengo a la selección. Estoy motivado, contra El Salvador será uno de los partidos más importantes de mi carrera. Será un partido de matar o matar y si el entrenador me pone, daré lo mejor”.

El Salvador, un duro rival

“El Salvador será un equipo difícil, sabemos que se colocan mucho en bloque bajo. Cuando se cierran será difícil conectar por dentro, pero buscaremos una manera de dañarlos”.

Lesiones en El Salvador

“Estamos concentrados, da igual quien juega. No miramos si uno o dos están lesionados, estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. Queremos ganar, no queremos empatar y mucho menos perder”.

Falta de goles

“Hay que meter los goles. El equipo juega bien, crea muchas oportunidades de gol y eso será fundamental. Cada opción que tengamos hay que resolverla de la mejor manera y tenemos que resolver las jugadas”.

Crecimiento de Panamá