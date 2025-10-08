José Luis Rodríguez: ‘Sabemos lo que tenemos que hacer para clasificar al Mundial’

La selección de Panamá sigue ultimando los detalles de cara a ese más que crucial encuentro frente a El Salvador. Los dirigidos por Thomas Christiansen se entrenaron por tercer día consecutivo en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz.Bajo la mirada de Christiansen y su cuerpo técnico, los 24 convocados entrenaron de manera normal en dichas instalaciones. El último en sumarse a la concentración fue José Coto Córdoba.Durante el entrenamiento, el equipo hizo trabajos de estiramiento, juego reducido y ejercicios físicos.Previo a los ejercicios, José Luis Rodríguez, jugador del FC Juárez de México, habló ante los medios y destacó la importancia de sumar los tres puntos ante El Salvador. Sumado a ello potencial que tiene el equipo para lograr darle la vuelta a la situación.