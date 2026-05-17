Los famosos ‘Grupos de la Muerte’ en los Mundiales de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA cada vez está más cerca. Pero desde hace meses se dieron a conocer los grupos de la fase de grupos, en la que dejó varios resultados interesantes.

Pero lo que muchos buscan o siguen descifrando hoy en día es cual de todos los grupos es el famoso ‘Grupo de la Muerte’. Si hacemos un recuento a través de los años, muchos de estos han dejado que hablar.

En el Corea-Japón 2002, el título al ‘Grupo de la Muerte’ se lo llevó el grupo conformado por Inglaterra, Suecia, Nigeria y Argentina. La albiceleste tenía muchos papeles para acceder a la siguiente fase junto con los ingleses, sobre todo con un grupo plagado de figuras como Hernán Crespo y Gabriel Batistuta en la zona de ataque, además siendo dirigidos por Marcelo Bielsa.

Sin embargo, la mala suerte se cebó a los argentinos y se quedaron fuera de la zona de clasificación. Por otra parte, Inglaterra se coló a los octavos de final en el segundo puesto, mientras que Suecia fue la gran sorpresa y clasificó como líder de grupo. Los suecos le sacaron un empate a Inglaterra y Argentina, mientras que saldó con victoria en duelo ante Nigeria.

Poco les duró esa felicidad a los suecos, ya que en los octavos de final fueron eliminados por Senegal, mientras que Inglaterra alcanzó los cuartos de final, cayendo ante Brasil.En Alemania 2006, los argentinos volvieron a quedar emparejo en el ‘Grupo de la Muerte’, pero esta vez con Países Bajos, Costa de Marfil y Serbia y Montenegro.

A excepción de la edición anterior, Argentina clasificó como líder de grupo. En esa generación de jugadores repitió Crespo, mientras que también estuvieron Javier Saviola, Esteban Cambiasso, Carlos Tévez, Maximiliano Rodríguez y un juvenil Lionel Messi.

Los neerlandeses lograron sobrevivir a este arduo grupo y sellaron su pase a los octavos de final como segundos de este sector, dejando por fuera a Costa de Marfil y Serbia y Montenegro. Destacar que este fue el último Mundial de Serbia y Montenegro como selección.

Argentina fue un potencial candidato, luego de tan solo recibir un gol en esa fase de grupos, este fue ante los marfileños en la victoria 2-1. Contra Serbia y Montenegro resolvieron el partido 6-0, mientras que contra Países Bajos quedaron empate 0-0.

En los cuartos de final, Alemania fue el verdugo de Argentina al eliminarlos en la tanda de penales tras terminar 1-1 en el marcador final. En el caso de Países Bajos, se despidieron en los octavos de final ante Portugal.

En el 2010 se jugó por primera vez una justa mundialista en África y eso dejó un ‘Grupo de la Muerte’ bastante complicado, pero de mucho gusto a los aficionados. Brasil, Portugal, Costa de Marfil y Corea del Norte fueron emparejados en el grupo G.

Todas las miradas estaban puestas en ese encuentro entre los portugueses y brasileños en la última jornada. Por Brasil estaban figuras como Maicon, Luis Fabiano, Elano, Kaka, Julio César, Robinho, Dani Alves, Lucio, entre otros. Mientras que en Portugal destacaban Cristiano Ronaldo, Pepe, Miguel Veloso, Bruno Alves, Pepe, Raul Meireles, Tiago o Deco.

Cabe destacar que para esta cita mundialista se cayó de la lista con Brasil Ronaldinho. Tras dejarlo fuera Dunga, el entrenador del equipo en ese instante, una ola de críticas se cebó sobre él.

Por mala fortuna para los aficionados, el encuentro finalizó 0-0, pero las emociones nunca dejaron de existir en este partido.

Ambas selecciones accedieron a la siguiente fase. Los portugueses no llegaron más allá de los octavos de final, tras caer 1-0 contra España, quienes más tarde terminaron levantando la Copa del Mundo. Mientras que Brasil perdió ante Países Bajos 2-1 en los cuartos de final.

Uno de los ‘Grupos de la Muerte’ mejor recordado en toda la historia de los Mundiales probablemente sea el que vimos en Brasil 2014. Con Costa Rica, Inglaterra, Uruguay e Italia lo que uno menos se imaginaba era que los ticos darían la talla y sobrevivieran a este grupo con hasta tres campeones del mundo.

Muchos colocaban los italianos, ingleses o uruguayos en la siguiente fase, pero Costa Rica apostó por su estilo de juego y no se dejó intimidar. La gran decepción definitivamente fue Inglaterra, quienes quedaron en el último puesto con apenas un punto.

Costa Rica se fue invicto de este ‘Grupo de la Muerte’. Venció 3-1 a Uruguay, derrotó por la mínima de 1-0 a Italia e igualo 0-0 ante Inglaterra. El segundo lugar lo resolvió Uruguay, mientras que los italianos e ingleses terminaron de ver el Mundial en la televisión.

En Rusia 2018, el grupo más arduo lo tuvo Suecia, México, Corea del Sur y Alemania. Los actuales campeones tan solo obtuvieron un triunfo y finalizaron colistas de ese grupo. Suecia y México fueron las selecciones en avanzar mientras que Corea del Sur se despidió del Mundial, pero haciéndole el favor a los mexicanos al vencer 2-0 a Alemania en la última jornada.

Para Catar 2022, nuevamente Alemania, junto con España, Japón y Costa Rica fueron juntados en un mismo grupo. Todo se llegó a definir en la última jornada y por más sorprendente que parezca, los ticos y los nipones estuvieron por breves segundos accediendo a la siguiente fase.

Sin embargo la alegría le duró muy poco a Costa Rica, ya que los nipones y españoles fueron los equipos en clasificar a la siguiente ronda. Nuevamente Alemania se quedó por fuera de un Mundial, siendo colista por segunda edición consecutiva.

Ahora para este 2026, muchos han colocado al grupo conformado por Brasil, Marruecos, Escocia y Haití como el ‘Grupo de la Muerte’.

Todo se empezará a resolver a partir del 11 de junio cuando se dé el pitazo inicial del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.