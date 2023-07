España, repleta de energía en su camino hacia la reconquista del Mundial

Los jugadores de la selección española junto al presidente de ña Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa (c-i), el seleccionador Sergio Scariolo (c) y el director general de comunicación de Endesa, Ignacio Jiménez (c-d) durante la presentación oficial este jueves de la Selección Masculina de Baloncesto en Madrid. EFE

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), consideró que a pesar de ser la vigente campeona del Mundo y de Europa la selección española no debe pecar de “venirse arriba” pero tampoco de tener “demasiada humildad” ante el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia.

“No es bueno pecar de venirse arriba ni de demasiada humildad. Campeones del Mundo y de Europa somos, pero eso no nos da dos puntos más antes de entrar a cada partido. Estamos en un periodo de reconstruir la forma física, de reconstruir al equipo en la forma táctica. Y veremos hasta dónde llegamos”, declaró.

“Dentro de este Mundial hay varios Mundiales. Está la clasificación para los Juegos o para el preolímpico, la lucha por las medallas... hay mucho que trabajar por ahí y el camino es larguísimo. Estamos viendo las plantillas de las demás selecciones y va a ser tremendo”, opinó tras la presentación en la sede de Endesa del plantel que disputará la cita.

Sobre los equipos que pelearán por el título, expresó: “Los rivales dan susto. Aparte de las clásicas modernas como Estados Unidos, Serbia, Grecia o Eslovenia; hay una Alemania extremadamente potente o un gran tapado como es Letonia al que veo un equipo ultracompetitivo y que puede darle un susto a cualquiera. Te pones a ver nombres y te asusta”.

Garbajosa habló acerca de la transmisión del concepto “familia” entre las diferentes generaciones del equipo nacional, en el que él fue jugador: “Sientes nostalgia porque te vienen a la cabeza un montón de situaciones fuera de la cancha que las haces porque consideras desde hace muchos años que las debes hacer. Que equis años más tarde gente que admiras respetas y quieres como parte de tu familia digan eso... hace que se te salte una lagrimita”.

“Me emociona ver el esfuerzo que ha hecho Ricky Rubio para estar aquí y lo feliz que se le ve, que Juancho y Willy vengan a estar con su segunda familia y a disfrutar del baloncesto... son comentarios que si no los sientes muy dentro de ti no te salen públicamente. Yo no inventé esto; lo heredamos de los anteriores, de gente que quizás no tuvo tantos éxitos deportivos pero que fueron muy artífices de esto. Hablar de familia no es algo de márketing, es un sentimiento. Y las familias están encantadas de reunirse”, señaló.

Además analizó el proceso para crear lo que tienen ahora mismo: “Es un tema estructural, no circunstancial de un equipo que se junta. No son solo unos valores que se transmiten, es una manera de trabajar. Hacemos que los niños compitan desde que tienen 10 años en campeonatos de clubes o de selecciones autonómicas. Desde la sub-12 empiezan a competir internacionalmente”.

“Queremos que el premio de sentir parte de la familia es saber competir, que representas a un país y a compañeros que no tienen ese privilegio. Normalmente damos más de lo que se espera de nosotros y eso por ese gen competitivo que tenemos”, finalizó.

La selección española de baloncesto ya se encuentra reunida con vistas al Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia, donde defiende título. Y con el objetivo de llegar lo más afinada posible a la cita, tendrá una exigente preparación que se desarrollará entre Madrid y Andalucía.