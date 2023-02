¿Patrick Mahomes o Jalen Hurts? Solo uno podrá vencer

A tan solo dos días de uno de los eventos más importantes del fútbol americano, los Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles se enfrentarán en el Super Bowl LVII, en donde sus jugadores estrellas, Patrick Mahomes y Jalen Hurts, tendrán la responsabilidad de guiar a su respectiva franquicia a conquistar el Trofeo Vince Lombardi.

"La Estrella de Panamá" participó en un conversatorio con los expertos de la cadena televisiva ESPN Eduardo Varela, Pablo Viruega y John Sutcliffe, para analizar la final que se jugará el próximo domingo y la responsabilidad que tendrán tanto Mahomes como Hurts en el partido.

Ambos mariscales de campo no se encuentran al 100% debido a lesiones anteriores, Mahomes sufrió una lesión en el tobillo izquierdo, mientras que Hurts tuvo una molestia en el hombro. Dicho esto, Sutcliffe precisó que los pases aéreos serán un punto importante, a pesar de que Mahomes no está totalmente dispuesto para jugar. Además mencionó que Chad Henne, suplente de Mahomes, deberá de estar listo en tal caso tenga que entrar al campo. "Creo que una de las claves serán las entregad del balón por parte de los mariscales. Mahomes no está al 100%".

En tanto, Viruega, destacó que la defensiva de Kansas City debe jugar con mucha concentración ya que los ataques que propone Hurts y su equipo ofensivo son "diversos".

"A la defensiva, Kansas City debe de estar muy concentrada. La ofensiva de Philadelphia es muy diversa, atacan con uno y finalizan con otro. Atacan por un lado y terminan en el otro extremo del campo", destacó el periodista.

En cuanto a Varela, el especialista piensa que la lesión de Mahomes no le hará mucho efecto por la clase de profesional que es y que los "grandes jugadores están dispuesto a jugar con dolor".

"Mahomes estará bien. Va a tratar de evitar correr hacia su izquierda. El ya es una superestrella establecida. La el desempeño de Hurts ha hecho que su productividad baje hasta un 4%", destacó.

Jalen Hurts durante conferencia de prensa previo al Super Bowl LVII. EFE

Mahomes o Hurts, ¿Quién pesará más en el juego?

Para poner en contexto, ambos jugadores tuvieron una temporada de ensueño. Tanto el mariscal de campo de Kansas City como el de Philadelphia, fuero nominados al premio 'Most Valuable Player' (MVP) de la temporada, siendo Mahomes el ganador de esta.

Con esta distinción, Mahomes ingresó a la lista de jugadores con uno o más galardones de MVP en la historia. Comparte mesa con Peyton Manning, Aaron Rodgers, Tom Brady, Brett Favre, Jhonny Unitas, Kurt Warner, Steve Young y Joe Montana.

Dicho esto, Viruega hizo mención en que Mahomes tendrá un papel más protagónico que Hurts. "Va a pesar más Mahomes. Él pesa más en Kansas City que Hurts en Philadelphia".

Sutcliffe tuvo un punto de vista diferente ya que ve a los Eagles llevándose el campeonato, pero puso en duda el papel que tendrá Hurts en el partido. "Hoy Eagles es favorito. Mi pregunta es, ¿Como Hurts manejará la presión? Si es cierto que su hombro no está bien, pero veo a Philadelphia ganando", argumentó.

La creación de un nuevo linaje

Ambos equipos pueden decir que tienen en sus vitrinas al menos un título de Super Bowl. Kansas City parte con ventaja al tener dos, mientras que Philadelphia tan solo tiene un Trofeo Vince Lombardi.

Para Sutcliffe, los Chiefs en caso de ganar, "estarían construyendo su propia dinastía". Este argumentó lo compartió el especialista Viruega y alabó el trabajo que ha hecho esta franquicia al crear un equipo combinado con jugadores jóvenes y con experiencia.

"Opino lo mismo. Hay varios novatos en Kansas City, además se combinan con los experimentados y así se construye una dinastía". En esta misma línea fue preguntado si Mahomes ya está entre los mejores de la historia y ante sus ojos aún no lo es. "Mahomes todavía no es el mejor o está entre los mejores mariscales de campo en la historia", dijo Viruega.

Varela intervino y dijo que "aún es temprano para compararlo con otros grandes mariscales de campo". Hay que recordar que Mahomes tiene 27 años y ya tiene en su palmarés un título de Super Bowl.

Un duelo de hermanos

Existe un denominador común en los dos equipos. Y es que en ambas filas existe un Kelce. Travis (Chiefs) y Jason (Eagles) son dos hermanos que, además de la sangre, los une su pasión por el fútbol americano y el domingo esta hermandad se enfrentarán en el Super Bowl LVII. Tanto como Travis y Jason son jugadores ofensivos, por lo que no habrá un duelo directo entre ambos, pero si tendrán que dar lo mejor si para que sus respectivos equipos pueda salir campeón.

Los especialistas, coincidieron en que más allá del duelo deportivo, lo que se verá y apreciar más será el lado humano de estos dos jugadores.

Sutcliffe se mostró enfático en los sentimientos que tendrá la madre de ambos aquella noche. "La parte humana con la mamá será muy bonita".

Mientras que Viruega compartió esta idea y destacó que "la mamá debe decir 'ya soy una ganadora sin antes jugar el partido'. La parte humana será bonita, no sabemos como la madre los llevaba a los entrenamientos siendo niños por lo que hay que darle ese valor". Ya en el ámbito deportivo, para Varela, Travis puede "influenciar más en el partido".

El Super Bowl LVII promete ser un partido de alta intensidad donde los focos estarán centrados en más de dos jugadores. Mahomes y Hurts tienen en sus manos la chance de ser campeones, pero solo uno podrá.