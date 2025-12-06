Panamá activará consulados móviles en sedes del Mundial para asistir a aficionados

El embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán, adelantó que la misión diplomática prepara un amplio dispositivo consular para atender a los miles de panameños que se espera viajen a presenciar los partidos de la selección nacional durante el Mundial de 2026.

Alemán explicó que uno de los puntos abordados con la Casa Blanca fue el comportamiento migratorio reciente de los panameños en territorio estadounidense.

Según comentó el embajador a TVN Noticias, los reportes que maneja Washington indican que el porcentaje de rechazo a viajeros panameños “ha bajado tremendamente en los últimos años”, por lo que aseguró que la embajada mantiene una postura de puertas abiertas.

PLAN CONSULAR

Al consultarlo sobre que alojar a mil o dos mil panameños en una misma ciudad “toda la noche de fiesta” implica una serie de previsiones logísticas y de seguridad Alemán confirmó que Panamá activará consulados móviles en las sedes donde juegue la selección.

Agregó que la pérdida o renovación de pasaportes es la principal solicitud diaria de la comunidad panameña en Estados Unidos, lo que obliga a desplegar el servicio consular directamente en las ciudades donde se desarrollen los partidos.

Alemán adelantó que estará en Panamá el 18 y 19 de diciembre para coordinar con la Cancillería un equipo de trabajo especializado para el Mundial.

“Esto es trabajo en equipo. Siria Miranda ha sido una heroína en esto, pero tiene un buen embajador que la apoya”, dijo entre risas.