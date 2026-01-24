¿Quién es John David Gunn, el panameño único en dos selecciones nacionales?

John David Gunn Curlin ha marcado un hito en la historia del deporte nacional al convertirse en el primer y hasta ahora único deportista panameño que ha representado al país en dos selecciones nacionales de disciplinas completamente diferentes: baloncesto y fútbol.

Gunn, quien tiene 26 años, nació en Panamá y vivió en el país hasta los 15 años, cuando se mudó a Estados Unidos para continuar su formación académica y deportiva.

Desde temprana edad mostró un notable desarrollo físico y atlético, lo que le permitió integrar primero procesos de la selección nacional de baloncesto y, posteriormente, abrirse paso en el fútbol de alto rendimiento.

Con una estatura de 1.98 metros, John David Gunn fue parte de la selección Sub-15 de Panamá y más adelante integró selecciones nacionales juveniles de baloncesto, representando al país en competencias oficiales, un logro poco común en el deporte panameño.

‘Yo amo a Panamá y representarlo siempre será un orgullo para mí, no importa si es fútbol o baloncesto’, expresó en una entrevista para ESPN.

Actualmente, Gunn milita en el New England Revolution II, equipo que compite en la MLS Next Pro, considerada la tercera división del fútbol profesional de Estados Unidos. Allí se desempeña como portero y ha tenido continuidad en el plantel durante la temporada.

En octubre de 2024, su crecimiento deportivo fue reconocido con la convocatoria a la Selección Nacional de Fútbol de Panamá, realizada por el director técnico Thomas Christiansen, para los partidos amistosos ante Estados Unidos y Canadá, consolidando su transición definitiva al fútbol internacional.

John Gunn, el portero guapo de la Selección Nacional está casado

En el plano personal, John David Gunn está casado y mantiene una vida familiar estable mientras continúa desarrollando su carrera profesional en el fútbol estadounidense y su proceso con la selección nacional.

Espera ser convocado para el mundial de fútbol

El joven portero espera ser llamado entre la lista oficial del director técnico Thomas Christiansen. Gunn expresó que no será fácil pero dará la batalla para estar entre los elegidos.