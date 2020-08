Panamá, el séptimo país con mayor probabilidad de visitas en los próximos doce meses

El estudio de mercado “Percepción de Panamá como destino turístico en mercados objetivos” que presentó hoy Promtur Panamá revela que Panamá es el séptimo país con mayor probabilidad de visitar en los próximos doce meses y el sexto en visitas recientes, a pesar de la pandemia de la covid-19.

Los destinos con probabilidad de visitar en los próximos doce meses son: Miami (32%), México (23%), Puerto Rico (18%), Costa Rica (17%), República Dominicana (14%), Perú (13%), Panamá (12%), Colombia (12%), Ecuador (8%) y Guatemala( 8%), en su orden respectivo.

El estudio, cuya presentación estuvo a cargo de Denise Miller, vicepresidenta Ejecutiva de Smaringhts, con más de 25 de experiencia en el tema, se basó en una encuesta online a 4,146 consumidores de nueve países.

En Estados Unidos se encuestaron 1,199 personas, en Colombia 401, Brasil 400, Costa Rica 246, Argentina 399, Canadá 300, España 399, Germania 403 y Francia 399.

El estudio precisa, además, que aunque "actualmente la imagen de Panamá no está bien desarrollada, no tiene una imagen negativa”. Pero “hay una falta de familiaridad con el producto turístico del país”, que significa que no hay un punto actual de diferenciación de los competidores.

En la encuesta se realizaron distintas preguntas sobre cómo las personas están familiarizadas con Panamá, si ya habían visitado el país y qué probabilidades había de que volvieran a visitar el istmo próximamente.

Respecto a la familiaridad con el destino, del total encuestado 13% respondió que sólo ha oído el nombre de Panamá, 31% dice que sabe poco acerca de destino, 30% sabe mucho acerca de este destino, 17% ahora (sabe) muy poco acerca de este destino y 9% conoce una buena cantidad acerca de este destino.

“No son malas noticias, simplemente que no son noticias muy buenas, pero con muchas oportunidades”, manifestó Miller sobre estos resultados.

Otro dato que desveló el análisis es que la imagen de Panamá es bastante promedio, con poco que la distinga de sus competidores clave. En términos de producto, su ventaja competitiva es ser "seguro".

Sin embargo, la buena noticia es que "los índices muestran que Panamá no tiene grandes debilidades, sólo que no tiene una imagen bien definida".

En el índice de los atributos que ofrece Panamá como destino turístico a los visitantes destacan: belleza, historia, roca, recreación y aventura.

“Panamá está en un promedio en todos los aspectos (de 100); y no son malas noticias porque no hay una percepción negativa en cuanto al destino, pero también permite oportunidades para decir cómo podemos descubrir qué nos hace diferente que va a ser realmente significativo para atraer a las personas”, expresó la especialista.

Los participantes de la encuesta fueron mayores de 18 años, viajeros de vacaciones y ocio, responsables de la toma de decisiones en sus hogares. Los proveedores internacionales de la muestra desplegaron la encuesta para reunir todas las respuestas representativas.

El muestreo se hizo con el objetivo de representar las visitas a Panamá y para ello se observaron los datos de dónde venía los visitantes. El análisis arrojó que el 33% venían de los Estados Unidos. El resto de otros destinos.