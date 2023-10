Panamá sigue en lista de la UE por falta de transparencia y exoneraciones fiscales perjudiciales

Desde octubre de 2022 Panamá se mantiene en la lista discriminatoria de la Unión Europea. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió mantener a Panamá en su lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, por seis meses más.

En sus conclusiones, brindadas este martes, el Consejo explicó que Panamá no tiene una calificación de al menos “mayormente cumplido” por el Foro Global respecto a los criterios internacionales sobre transparencia e intercambio de información fiscal con previa solicitud, y por contar con un régimen perjudicial de exoneración de los ingresos procedentes del extranjero considerado perjudicial por la UE.

En esta ronda de actualización de la lista de la UE, el Consejo ha añadido a tres países y territorios a la lista: Antigua y Barbuda, Belice y Seychelles, al detectar que estos territorios carecían de información fiscal previa solicitud.

Las tres jurisdicciones se suman a Samoa Americana, Anguila, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Rusia, Samoa, Trinidad y Tobago, islas Turcas y Caicos, islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu. Mientras que removió a Costa Rica, islas Vírgenes británicas y las islas Marshall.

La lista, aprobada por los ministros de finanzas de la UE reunidos en Luxemburgo, incluye ahora a 16 jurisdicciones consideradas “no cooperativas” a efectos fiscales. Los países de la lista, actualizada dos veces al año, se enfrentan a sanciones limitadas, incluida la exclusión de la ayuda europea o de la financiación para el desarrollo, reportó AFP.

El Consejo lamentó que esos países y territorios sigan sin cooperar a efectos fiscales y los invitó a mejorar su marco jurídico para resolver los problemas detectados.

En la lista de la UE de países y territorios no cooperadores solo figuran los países y territorios que, o bien no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre gobernanza fiscal, o bien no han cumplido su compromiso de poner en práctica las reformas necesarias.

Esas reformas deben tener como objetivo respetar una serie de criterios objetivos de buena gobernanza fiscal, en particular en relación con la transparencia fiscal, la equidad fiscal y la aplicación de las normas internacionales concebidas para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

El Consejo de la UE subrayó a los países la importancia de promover y reforzar la buena gobernanza fiscal, incluso en el ámbito de la fiscalidad justa y la transparencia fiscal, y de la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, tanto a nivel de la UE como a nivel mundial.

Lamentó que algunas jurisdicciones hayan sido rebajadas por el Foro Global en relación con su calificación en el intercambio de información previa solicitud o no pudieron abordar las deficiencias identificadas.

Invitó a estas jurisdicciones a colaborar con el Grupo del Código de Conducta para resolver los compromisos restantes. Además, espera la continua cooperación productiva en materia fiscal en la mayoría de las jurisdicciones de todo el mundo.

Asimismo, acoge con satisfacción los avances en las jurisdicciones pertinentes gracias a las medidas activas adoptadas por los plazos acordados y los nuevos compromisos asumidos para solucionar las deficiencias que el Grupo Código de Conducta había identificado.

Un compromiso sin cumplir

Desde octubre de 2022, Panamá se mantiene en la lista discriminatoria de la UE. Durante ese periodo, según información del Consejo, el país no ha podido cumplir con los criterios que hoy lo mantienen en la lista discriminatoria que tratan temas relacionados a la depuración en cuanto a los beneficiarios finales de las sociedades anónimas y el intercambio de información sobre evasión fiscal con la Dirección General de Ingresos.

En un principio, Panamá fue incluida en la primera versión de la lista “negra” de paraísos fiscales publicada en 2017 producto de la falta de entendimiento de los regímenes fiscales, pero durante 2018 pasó a la “gris” y logró salir luego de que la UE reconociera que el Estado panameño estaba dedicado a completar las reformas legislativas necesarias para adecuar los regímenes preferenciales considerados como perniciosos.

Posteriormente, en febrero de 2020 la UE la volvió a incluir al considerar que el país no había cumplido todavía con “las reformas fiscales a las que se había comprometido” con los 27 países de la UE. Su permanencia en la lista continuó desde el año 2021 hasta la fecha.

Para el economista Felipe Argote, la actual situación que vive Panamá con las listas discriminatorias se debe a su conducta de asumir compromisos internacionales sin cumplirlos. Específicamente los relacionados a entregar toda la información de beneficiarios finales.

Según el economista, “lo confirmado por la UE pasa porque el país firma cualquier cosa y no la cumple. Es lógico que nos mantengan en las listas”.

Por ejemplo, mencionó que dentro del contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, que actualmente se discute en la Asamblea Nacional, existe una exoneración para que la empresa no diga cuáles son sus beneficiarios finales. “Lo hicieron porque son beneficiarios finales de gobiernos extranjeros y la Constitución no permite que exista inversión extranjera de gobierno extranjero. O sea, están discutiendo el contrato más importante del país con una empresa que crea una cláusula para exonerar a sus accionistas de decir quiénes son los beneficiarios finales. Eso me parece absurdo”, contó Argote.

Asimismo recordó que lo expresado por la falta de transparencia fiscal se da en un contexto cuando la calificadora Fitch confirmó que el gobierno realizaba swap para trasladar la deuda pública en los años siguientes para poder estar dentro del déficit fiscal que establece la ley.

“El Gobierno de Panamá, así como es entregado a los intereses internacionales, decidió que fueran los organismos internacionales los que llevaran a cabo una supervisión. Pero entonces el propio gobierno empieza a manipular las cifras. O sea, ¿cómo crees que estos organismos van a pensar que efectivamente el país está cumpliendo con lo que firmaron? Es lógico que si están viendo que se está manipulando la información, es muy probable que nos mantengan en las listas”, criticó.

La lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales de la UE tiene incidencia con la calificación por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo tanto, el país debe mejorar las calificaciones ante el Foro Global para conseguir ser excluido de las otras listas, como la del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

Expectativas

Panamá está en dos listas de la UE y aunque “son procesos diferentes y son listas diferentes, una de ellas tiene incidencia directa con la salida de la lista del Gafi, que es la de prevención de blanqueo de capitales”.

El procedimiento de revisión de la lista de la UE es igual que con el Gafi: se mantienen conversaciones con ellos, hay que hacer unas calificaciones adecuadas con el Foro Global porque son diferentes temas, y cuando el Foro Global da el alza de las calificaciones, entonces se puede aspirar a tener una mejor calificación con la UE.

Por el momento, Panamá se encuentra a la expectativa si en la reunión plenaria que tendrá el Gafi a finales de octubre, se dará el anuncio definitivo de su salida de una lista en la que ha estado incluido desde 2019. En esta plenaria se presentará un informe elaborado con los resultados generados en la visita in situ que hicieran técnicos del Gafi para constatar los avances en los 15 puntos del plan de acción.

La directora y secretaria técnica de la Coordinadora Nacional de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio Arófulo, en declaraciones brindadas a medios, sin embargo, aclaró que “eso no significa que sales en automático; pero sí se tienen que ir presentando, como se ha estado haciendo, todas las evidencias con las que el país cuenta para poder ser excluido de las demás listas; por supuesto, esperando la exclusión del Gafi y presentando de manera reiterada las evidencias que nos permitan salir de las otras listas de la UE”.

Aseguró que se está trabajando en paralelo y de manera muy enfocada para lograr la salida de todas las listas, no solo de la del Gafi, sino también de las de la UE.