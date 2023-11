Xi Jinping: 'China no planea superar a Estados Unidos ni reemplazarlo'

Los presidentes de la República Popular de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Joe Biden, se reunieron este miércoles 15 de noviembre en el jardín Filoli de San Francisco, en un encuentro que parece escribir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales de ambos países. AFP

“China no sigue el obsoleto camino de colonización y expolio, no sigue la senda equivocada de 'ser grande es ser hegemónico', ni practica la exportación ideológica. China no tiene una planificación de superar a Estados Unidos o reemplazarlo, y Estados Unidos, a su vez, tampoco debe tener planes de reprimir y contener a China”.

Así lo afirmó el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, este miércoles 15 de noviembre [hora local de Estados Unidos] en la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en el jardín Filoli de San Francisco, un encuentro que parece escribir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales de ambos países.

En la histórica reunión ambos mandatarios intercambiaron opiniones de “forma franca y profunda” sobre los temas estratégicos y generales que son críticos para la dirección de las relaciones chino-estadounidenses y sobre las cuestiones trascendentales concernientes a la paz y el desarrollo del mundo.

Entre los temas que discutieron están la competencia comercial justa, el reforzamiento de la cooperación con China en importantes áreas como el cambio climático, la lucha antidrogas y la inteligencia artificial. También se abordó el aumento de los vuelos directos, la ampliación de los intercambios educativos, científico-tecnológicos y de personal, la reanudación de las comunicaciones militares y la cuestión de Taiwán, entre otros relevantes.

Xi expuso de manera profunda las características esenciales de la modernización china y su significado, así como las perspectivas de desarrollo y la intención estratégica de China. “El desarrollo de China está propulsado por su lógica y dinámica inherentes. China está fomentando integralmente la gran revitalización de la nación china con la modernización china”, expresó el gobernante chino.

En el diálogo, Xi solicitó a Estados Unidos una competencia comercial justa por las acciones contra China en aspectos como el control de la exportación, el escrutinio de inversiones y las sanciones unilaterales, ya que “perjudican gravemente” los intereses legítimos del gigante asiático.

Xi precisó que el desarrollo de China está impulsado por la innovación, y “reprimir” su progreso tecnológico “no” hace otra cosa que “contener” su desarrollo de alta calidad, y privar al pueblo chino de su derecho al desarrollo.

Biden, por su parte, dijo que la economía de Estados Unidos y la de China son interdependientes, por lo que ve “con buenos ojos” el desarrollo y la prosperidad de China. Y en ese sentido aseguró que “Estados Unidos no pretende reprimir y contener el desarrollo de China ni desvincularse de China. Estados Unidos se adhiere a la política de una sola China”.

“Hoy, el presidente Xi y yo tomamos medidas tangibles en la dirección correcta, y el argumento que siempre he defendido se mantiene: Estados Unidos competirá vigorosa y responsablemente con la República Popular de China. Protegeremos nuestros intereses de seguridad nacional. Defenderemos...”, dijo Biden en su red social Twitter.

Biden expresó estar dispuesto a seguir manteniendo comunicaciones abiertas y francas con China, para acrecentar entendimiento, evitar percepciones erróneas y gestionar diferencias.

Xi, por su lado, manifestó que el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de ganancias compartidas son lecciones sacadas de los más de 50 años de relaciones chino-estadounidenses y también de los conflictos entre grandes países en la historia. “China y Estados Unidos deben hacer muchos esfuerzos por seguir esta dirección”, dijo Xi.

En ese contexto, expresó que China y Estados Unidos solo tienen dos opciones: “reforzar la solidaridad y la cooperación para responder de la mano a los desafíos globales y promover la seguridad y la prosperidad mundiales y agarrarse a la mentalidad del juego de suma cero, incitar la confrontación entre bloques y llevar el mundo a las turbulencias y la división”.

El presidente chino reflexionó que estas dos opciones representan dos rumbos diferentes, y pueden “determinar el destino de la humanidad y el futuro de la Tierra. Las relaciones entre China y Estados Unidos, las bilaterales más importantes del mundo, deben ser percibidas y visualizadas en este contexto general”, agregó Xi.

Xi arguyó que la rivalidad y la confrontación entre sí traerán insoportables consecuencias para ambas partes. “La competencia entre grandes países no puede resolver los problemas de China, Estados Unidos o el mundo entero. La Tierra es suficientemente grande en que caben los dos países. El éxito de un país es una oportunidad para el otro”, añadió Xi.

Xi dijo que el desarrollo y el crecimiento de China, propulsados por su propia lógica inherente, “no serán detenidos” por las fuerzas externas. “Es importante que Estados Unidos tome en serio las preocupaciones de China y adopte acciones para levantar las sanciones unilaterales y crear un entorno equitativo, justo y no discriminatorio a las empresas chinas”, aseveró Xi.

En otro mensaje, Biden anunció que ambos países están “reanudando” las comunicaciones entre militares. “La comunicación clara y abierta entre nuestros establecimientos de defensa es vital para evitar errores de cálculo por parte de cualquiera de las partes y prevenir conflictos. El mundo espera esto de los países responsables”, expresó Biden.

El presidente de Estados Unidos también confirmó que después de años, ambos países están reiniciando la cooperación en materia antinarcóticos. En particular, buscamos reducir el flujo de precursores químicos y pastillas que alimentan la crisis del fentanilo”.

En el diálogo, Xi , además, expuso a fondo la posición de principios sobre la cuestión de Taiwán, e indicó que siempre ha sido lo más “importante” y lo más “sensible” de las relaciones chino-estadounidenses.

Y, en ese sentido, le pidió a Estados Unidos “tomar acciones reales para honrar sus compromisos [en las declaraciones de Bali] de no apoyar la 'independencia de Taiwán', dejar de armar a Taiwán, y apoyar la reunificación pacífica de China. China va a lograr la reunificación, y esto es imparable”, enfatizó Xi.

Biden manifestó que siempre cree que las relaciones entre Estados Unidos y China son las bilaterales más importantes del mundo, y que “no es inevitable el conflicto” entre los dos países.

“Una China estable y próspera es buena para Estados Unidos y el mundo. El crecimiento económico de China beneficia tanto a Estados Unidos como al mundo. Cuando EE.UU. y China mantienen sus relaciones estables, previenen conflictos, gestionan diferencias y cooperan en áreas de interés compartido, estarán en mejores condiciones de abordar los problemas que enfrentan y los desafíos comunes”, ponderó Biden.

Los dos jefes de Estado reconocieron los esfuerzos de sus respectivos equipos por discutir el establecimiento de los principios relacionados con las relaciones entre China y Estados Unidos desde el encuentro en Bali.