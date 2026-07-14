Acodeco advierte que acuerdos para fijar precios entre competidores pueden ser sancionados con hasta $1 millón

La controversia se originó el pasado 4 de julio en Penonomé, provincia de Coclé, donde la mayoría de las empresas del sector aprobaron un <b>'Acuerdo Nacional de Autorregulación'</b>. Los promotores de la iniciativa argumentaron que el ajuste busca estandarizar la calidad de la formación vial y garantizar la sostenibilidad de sus negocios, los cuales operaban bajo un esquema de precios libres.Sin embargo, el consenso fijó los <b>$300</b> como el cobro base e indiscutible para quienes tramitan su licencia por primera vez. Gina Tursi, representante de la escuela de manejo Shaloon, detalló a <b>Telemetro Reporta</b> que antes de este pacto su centro aplicaba descuentos sobre su precio de lista de<b> $350 </b>para beneficiar la economía estudiantil, una flexibilidad que desaparece por completo con el nuevo suelo tarifario. Actualmente, el registro oficial de la <a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a> contabiliza <b>99</b> escuelas de manejo autorizadas en el territorio nacional que buscan blindarse bajo este esquema de tarifas fijas.