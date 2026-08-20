Acodeco alerta por falla de batería en autos Volvo EX30 en Panamá

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) emitió un aviso formal a los propietarios de vehículos eléctricos Volvo EX30, correspondientes a los modelos 2024, 2025 y 2026, debido a una falla técnica identificada en los módulos de batería de alto voltaje que podría provocar incrementos anómalos de temperatura durante la recarga.

De acuerdo con la información remitida por la distribuidora Astara Panamá – Volvo Panamá a través de su campaña R10369, el inconveniente técnico se concentra en unidades específicas de las versiones Single Motor Extended Range y Twin Motor Performance. La anomalía se manifiesta cuando la batería supera el 70 % de su capacidad de almacenamiento de energía.

Como medida preventiva e inmediata, la entidad de fiscalización y el agente económico instaron a los usuarios a limitar temporalmente el nivel máximo de carga al 70 % hasta que los talleres autorizados inspeccionen los autos involucrados.

Astara Panamá comunicó que inició el contacto directo con los 29 compradores registrados para coordinar las citas de revisión técnico-médica del vehículo. Adicionalmente, los consumidores pueden validar si su unidad está dentro del lote afectado mediante comunicación directa con la concesionaria cuyo chasis involucrados: Del VIN YV12ZELA8RS047661 hasta el VIN YV12ZELA8SS132425. Si se confirma el defecto en el módulo de batería, la empresa procederá con la sustitución completa del componente sin que el cliente deba asumir ningún costo por el procedimiento.

El informe técnico aclaró que este fallo no perturba las funciones de asistencia a la conducción ni la operatividad general del automóvil, por lo que las unidades pueden mantenerse en circulación respetando la restricción de carga sugerida.

A diferencia de Panamá, el recall o llamada de revisión global abarcó a 40.323 unidades desde febrero pasado tras un caso que se produjo en noviembre de 2025, cuando un Volvo EX30 se incendió en un concesioario en Macesió, Brasil.