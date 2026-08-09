Acodeco explica qué pasa con los cilindros de gas durante los operativos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aclaró que no retira ni se lleva los tanques de gas de los comercios durante los operativos de verificación del contenido neto de los cilindros de 25 libras.

La entidad explicó que estas inspecciones se realizan bajo el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 3-421-98, que establece los parámetros para comprobar que los cilindros comercializados cumplan con el contenido establecido.

Durante el procedimiento, Acodeco selecciona una muestra representativa de cilindros, dependiendo de la cantidad que conforma el lote. La muestra puede ser de 8 a 20 cilindros y cada envase es colocado individualmente en una balanza para determinar su peso.

El peso anunciado para un cilindro de 25 libras es de 11,340 gramos, mientras que el reglamento establece una tolerancia permitida de 150 gramos. Por ello, el peso mínimo permitido es de 11,190 gramos, según el procedimiento divulgado por la entidad.