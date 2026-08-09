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Acodeco explica qué pasa con los cilindros de gas durante los operativos

La Acodeco aclara que no se llevará los tanques de gas durante las verificaciones.
La Acodeco aclara que no se llevará los tanques de gas durante las verificaciones. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/08/2026 16:28
La entidad explicó qué ocurre cuando un cilindro de gas no cumple con el peso establecido

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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aclaró que no retira ni se lleva los tanques de gas de los comercios durante los operativos de verificación del contenido neto de los cilindros de 25 libras.

La entidad explicó que estas inspecciones se realizan bajo el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 3-421-98, que establece los parámetros para comprobar que los cilindros comercializados cumplan con el contenido establecido.

Durante el procedimiento, Acodeco selecciona una muestra representativa de cilindros, dependiendo de la cantidad que conforma el lote. La muestra puede ser de 8 a 20 cilindros y cada envase es colocado individualmente en una balanza para determinar su peso.

El peso anunciado para un cilindro de 25 libras es de 11,340 gramos, mientras que el reglamento establece una tolerancia permitida de 150 gramos. Por ello, el peso mínimo permitido es de 11,190 gramos, según el procedimiento divulgado por la entidad.

¿Qué ocurre si un cilindro no cumple?

Si durante la verificación se detecta que un cilindro está por debajo del peso mínimo permitido, Acodeco no lo decomisa ni lo retira del establecimiento. En estos casos, se coloca una calcomanía con la indicación “Rechazado por Acodeco”.

Posteriormente, se informa al encargado del comercio que el lote debe ser devuelto al distribuidor, quien deberá enviarlo nuevamente a la planta envasadora para su revisión.

Acodeco reiteró que este procedimiento busca garantizar la transparencia en las verificaciones y proteger a los consumidores, al comprobar que los cilindros de gas licuado de 25 libras cumplan con el contenido neto establecido.

La entidad hizo énfasis en que los tanques permanecen en el establecimiento durante el proceso de verificación y que, cuando se detectan anomalías, corresponde al comercio gestionar su devolución mediante el distribuidor.

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