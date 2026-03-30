Agricultores panameños reciben capacitación para uso seguro de plaguicidas

Panamá continúa fortaleciendo su apuesta por una agricultura sostenible mediante la capacitación constante de productores en el uso responsable de plaguicidas, considerados herramientas clave para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural del país.

El manejo adecuado de estos insumos resulta fundamental para proteger el suelo, los cultivos, el agua y la vida, en un contexto donde la producción agrícola enfrenta desafíos crecientes.

Utilizados conforme a criterios técnicos y bajo las indicaciones de los fabricantes, los plaguicidas permiten controlar plagas, reducir pérdidas y asegurar alimentos de calidad, minimizando al mismo tiempo los riesgos ambientales.

En este escenario, la Asociación Nacional de Distribuciones de Insumos Agropecuarios y Maquinarias (ANDIA) mantiene una estrategia enfocada en la educación y el acompañamiento técnico a los agricultores, con el objetivo de fomentar buenas prácticas en el campo.

”El riesgo no está en la herramienta, sino en el uso que se le da. Por eso apostamos a la capacitación agrícola como la principal vía para proteger el suelo, el agua y la vida”, señaló un vocero del gremio, al destacar la importancia de la formación como mecanismo de prevención y sostenibilidad.

Entre las prácticas promovidas se encuentran la lectura obligatoria de etiquetas, la correcta dosificación de los productos, el uso de equipos de protección personal y la aplicación técnica adecuada.

Estas medidas contribuyen a reducir significativamente cualquier impacto negativo sobre el ambiente y fortalecen la productividad agrícola.

La capacitación también cumple un rol preventivo frente a los posibles efectos adversos derivados del uso inadecuado de plaguicidas.

En ese sentido, la formación continua y el acceso a información técnica se convierten en pilares para evitar afectaciones al entorno y fomentar una relación más equilibrada entre producción y conservación.

ANDIA reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con agricultores, autoridades y comunidades, promoviendo una agricultura responsable que garantice la protección de los recursos naturales y el bienestar de las futuras generaciones.

A través de iniciativas educativas, divulgación de buenas prácticas y campañas de concienciación, el gremio busca consolidarse como un aliado estratégico del desarrollo agrícola del país, bajo la premisa de que producir alimentos y cuidar la vida deben avanzar de la mano.