América Latina abre el debate para negociar un acuerdo de integración energética

El secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), Andrés Rebolledo, destacó la urgencia de iniciar un proceso orientado al diálogo y la negociación de un Tratado de Integración Energética para América Latina y el Caribe.

Este instrumento jurídico, inexistente hoy en la región, se plantea como una necesidad crítica para asegurar la estabilidad energética, fortalecer la cooperación y acelerar una transición sostenible frente al cambio climático..

Como base técnica de esta iniciativa, la Olacde y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) —junto a la Unión Europea y GIZ— presentaron la proyección regional de interconexión eléctrica con horizonte al año 2040, en la VIII Reunión Ministerial de Energía de la Celac, celebrada en Montevideo, este miércoles 17 de junio.

La propuesta contempla 16 proyectos de infraestructura y una inversión inicial de $3.500 millones para alcanzar una interconexión óptima de 5.000 MW.

Los informes técnicos califican la estrategia como altamente rentable: con una relación beneficio-costo promedio de 10 a 1, la inversión se amortizaría en un periodo de solo 2 a 6 años, generando un beneficio neto de hasta $5.000 millones anuales en escenarios de alta electrificación.

Esta estructura de interconexión busca abaratar y asegurar el intercambio de energía limpia entre países vecinos, además de reducir drásticamente las emisiones de CO2 y la dependencia de combustibles fósiles.

Las bases para abrir este diálogo político, enfocado en unificar normativas y consolidar los recursos regionales, se evaluaron formalmente durante la VIII Reunión Ministerial de Energía de la Celac, donde ministros y organismos financieros debatieron la convergencia regulatoria necesaria para hacer viable el acuerdo a futuro.