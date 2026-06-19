América Latina abre el debate para negociar un acuerdo de integración energética

El secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), Andrés Rebolledo, destacó la urgencia de iniciar un proceso orientado al diálogo y <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/sgs-entrega-la-auditoria-final-de-la-mina-cobre-panama-con-370-compromisos-evaluados-FF23401105">la negociación de un Tratado de Integración Energética para América Latina y el Caribe</a></b>. Este instrumento jurídico, inexistente hoy en la región, se plantea como una necesidad crítica para asegurar la estabilidad energética, fortalecer la cooperación y acelerar una transición sostenible frente al cambio climático.. Como base técnica de esta iniciativa, <b>la Olacde y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)</b> —junto a la <b>Unión Europea y GIZ</b>— presentaron l<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/ue-dispuesta-a-financiar-interconexion-electrica-panama-colombia-a-traves-del-global-gateway-MB19812925">a proyección regional de interconexión eléctrica con horizonte al año 2040, en la VIII Reunión Ministerial de Energía de la Celac, celebrada en Montevideo, este miércoles 17 de junio.</a>La propuesta contempla 16 proyectos de infraestructura y una <b>inversión inicial de $3.500 millones para alcanzar una interconexión óptima de 5.000 MW</b>. Los informes técnicos califican la estrategia como altamente rentable: con una relación beneficio-costo promedio <b>de 10 a 1, la inversión se amortizaría en un periodo de solo 2 a 6 años, generando un beneficio neto de hasta $5.000 millones anuales en escenarios de alta electrificación. </b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/economia-circular-expertos-y-empresas-exigen-pasar-de-las-normas-a-los-hechos-en-panama-DL23390366">Esta estructura de interconexión busca abaratar y asegurar el intercambio de energía limpia entre países vecinos</a>, además de reducir drásticamente las emisiones de CO2 y la dependencia de combustibles fósiles. Las bases para abrir este diálogo político, enfocado en unificar normativas y consolidar los recursos regionales, se evaluaron formalmente durante la VIII Reunión Ministerial de Energía de la Celac, donde ministros y organismos financieros debatieron la convergencia regulatoria necesaria para hacer viable el acuerdo a futuro.