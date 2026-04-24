El tercer día de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2026, organizada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), concentró uno de los debates más intensos del evento, con el tema fiscal y la eventual adhesión de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como ejes centrales de discusión.El presidente de CADE 2026, Carlos Ernesto González Ramírez, resumió el ambiente de la jornada con una frase contundente: 'Hoy ha sido el día más candente'. Según explicó, el intercambio entre panelistas, sector privado y asistentes alcanzó un nivel más profundo, especialmente en torno a las reformas que el país debe adoptar para cumplir con estándares internacionales.'Hemos tenido un debate más profundo, nos hemos enfocado en el tema fiscal, que es lo que llevamos hasta este momento', indicó. Parte de esa discusión se centró en la conveniencia de las reformas que exige la Unión Europea, un tema que, a su juicio, no puede analizarse de forma aislada.'El argumento de fondo es que eso que nos pide la Unión Europea, al final acaba siendo también de la OCDE, porque no vamos a entrar a la OCDE sin (cumplir con) la Unión Europea', explicó González Ramírez. Añadió que se trata de un planteamiento válido que debe ser escuchado dentro del debate nacional.