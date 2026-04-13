Cálculo de ingresos por tasa de tránsito incluye a turistas Stopover

El dinamismo del turismo en Panamá atraviesa un momento histórico, pero no exento de desafíos regulatorios. Durante la presentación de los resultados de 2025, Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, reveló que el programa “Panama Stopover” batió récords al atraer a más de 215,000 visitantes. Esta cifra representa un crecimiento superior al 25% en comparación con 2024 y generó una derrama económica directa de $180 millones, posicionando a la iniciativa entre los diez mejores programas de escala a nivel mundial.

El ritmo de crecimiento se aceleró en el primer trimestre de 2026, registrando incrementos en el volumen de pasajeros del 31% en enero y febrero, y un repunte del 42% en marzo. Ante esta demanda, la aerolínea y las autoridades turísticas han elevado la apuesta para este año, estableciendo una meta de 250,000 turistas y anunciando la extensión del tiempo máximo de estadía de 7 a 15 días. Este cambio busca impactar directamente en la ocupación hotelera y permitir que el visitante explore destinos más allá de la capital, como Chiriquí, provincia que ya cuenta con hasta cuatro vuelos diarios.

Al describir los resultados y las perspectivas para 2026, el ejecutivo de Copa Airlines destacó la importancia de mantener la competitividad operativa frente a otros hubs regionales. En un llamado a la estabilidad del modelo, subrayó: “Debemos asegurarnos que continúe, que lo manejemos de forma responsable, con luces largas para que no hagamos nada que le reste velocidad a lo que está ocurriendo ahora mismo”. Con una proyección de 121 aeronaves y 21 millones de pasajeros para el cierre de año, la aerolínea reafirma su papel como el principal conector del país, siendo responsable del arribo del 70% de los visitantes.

No obstante, este motor económico enfrenta una posible fricción financiera. El anteproyecto de ley 131, impulsado por el diputado suplente Benicio Robinson, propone una “Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito” (TUIAT) de $10. Al no existir en la propuesta una distinción clara para los pasajeros que se acogen al Stopover —quienes técnicamente inician como pasajeros en tránsito para luego ingresar al territorio nacional—, cada uno de estos visitantes debería abonar la tasa, lo que encarecería su escala en el país.