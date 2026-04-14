Canal de Panamá: Formación técnica para asegurar la ruta al futuro

En un movimiento estratégico para blindar la excelencia operativa de la vía interoceánica, el Canal de Panamá inauguró este martes 14 de abril su Programa de Aprendices. Esta iniciativa, que arranca con un primer grupo de 75 jóvenes, busca no solo la transferencia de conocimiento especializado, sino asegurar la continuidad de los servicios en una década donde la institución prevé la integración de aproximadamente 3,000 nuevos colaboradores en áreas técnicas. El programa se desarrolla bajo el paraguas de la Escuela Industrial y de Seguridad de la Academia de Talentos del Canal. Su estructura está diseñada para fusionar la formación práctica con el acompañamiento especializado en oficios que son el corazón del mantenimiento y la operación de la ruta.

Formación con propósito humano

Para el administrador general de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, el impacto de este proyecto trasciende las métricas operativas. “El Programa de Aprendices no solo satisface necesidades del Canal, sino que abre la oportunidad a panameños a que tengan herramientas de éxito personal y que puedan culminar no solo profesionalmente, sino con plenitud, sus capacidades humanas”, subrayó durante el acto oficial. Por su parte, Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano, explicó que esta es la pieza central de una visión a largo plazo: “El Programa de Aprendices forma parte de una estrategia para dotar al Canal del talento necesario y garantizar el relevo generacional. Para ello se diseñó la Academia de Talento, como el eje que integra y prepara a las futuras generaciones que asegurarán la continuidad operativa de la institución”.

El valor de la experiencia

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la ceremonia de entrega de cascos por oficio, un acto simbólico que marca el compromiso de los nuevos aspirantes. El evento contó con el testimonio de Enrique Sánchez Salmón, miembro de la Junta Directiva del Canal, quien personifica el éxito de este modelo educativo. “Yo fui aprendiz hace 56 años y conozco personalmente el valor del programa al que ustedes entran hoy”, relató Sánchez Salmón, recordando que la formación técnica en el Canal es el primer escalón hacia una carrera de servicio y alto desarrollo profesional en la principal infraestructura del país.