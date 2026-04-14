Canal de Panamá: Formación técnica para asegurar la ruta al futuro

En un movimiento estratégico para blindar la excelencia operativa de la vía interoceánica, el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> inauguró este martes 14 de abril su Programa de Aprendices. Esta iniciativa, que arranca con un primer grupo de <b>75</b> jóvenes, busca no solo la transferencia de conocimiento especializado, sino asegurar la continuidad de los servicios en una década donde la institución prevé la integración de aproximadamente 3,000 nuevos colaboradores en áreas técnicas.El programa se desarrolla bajo el paraguas de la <b>Escuela Industrial y de Seguridad de la Academia de Talentos del Canal</b>. Su estructura está diseñada para fusionar la formación práctica con el acompañamiento especializado en oficios que son el corazón del mantenimiento y la operación de la ruta.