Vásquez detalla inversiones clave en gas y puertos del Canal en Houston

El administrador de la <a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</a>, <b><a href="/tag/-/meta/ricaurte-vasquez">Ricaurte Vásquez</a></b>, reveló importantes planes de desarrollo estratégico de la vía interoceánica durante su participación en la<b> Conferencia Marítima Internacional de Houston (HIMC)</b>, moderada por <b>Lori Ann LaRocco</b>, editora sénior de <b>CNBC</b>.El eje central de las declaraciones de Vásquez fue la confirmación del desarrollo de <b>un gasoducto y la construcción de dos nuevos puertos en los extremos del Canal</b>. Estos proyectos son la piedra angular de la estrategia de la ACP para fortalecer su servicio, asegurar la certeza operativa frente a los riesgos climáticos y la incertidumbre global, y diversificar sus fuentes de ingresos.<i>'Estamos trabajando arduamente para garantizar que las condiciones ambientales y climáticas no interrumpan las operaciones. Pero, con estos proyectos, también aseguramos que el Canal de Panamá mantenga su compromiso con la diversificación mediante inversiones que brinden certeza operativa a la industria'</i>, señaló Vásquez.El administrador de la ACP destacó que la iniciativa del gasoducto responde al <b>creciente aumento en la demanda del mercado de gas licuado de petróleo (GLP)</b>, cuyo volumen proyecta duplicarse en la próxima década. <i>'Casi todo lo que sale de Estados Unidos hacia Asia pasa por el Canal de Panamá... Si no hacemos nada, perderemos esa parte del mercado. Nuestra visión a largo plazo para el canal incluye aprovechar ese crecimiento en volumen'</i>, afirmó.En cuanto a la infraestructura portuaria, Vásquez reiteró el plan de desarrollar dos nuevos puertos en cada extremo del Canal. Subrayó que, en estas iniciativas, <b>la ACP dará la bienvenida a empresas capaces de aportar valor significativo</b>, con las decisiones tomadas exclusivamente por el Canal y su junta directiva, <b>eliminando así posibles influencias políticas</b>.Finalmente, el administrador de la ACP aseguró que el avance en estos proyectos es prioritario. Anunció que se están <b>preparando los términos de referencia para el proceso de pre-calificación </b>y que se celebrarán reuniones individuales con operadores portuarios y clientes navieros para la primera semana de diciembre, demostrando un<b> 'movimiento con rapidez'</b> en la ejecución de los planes.