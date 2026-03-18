Canal de Panamá y Río Indio: Finaliza primera fase de diálogo clave

El proyecto del embalse en Río Indio marca un hito en su cronograma social. Tras nueve meses de mediación participativa, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció la finalización de la primera etapa de acercamiento con las comunidades que serán reasentadas. Este proceso, que inició en mayo de 2025, no solo busca asegurar el recurso hídrico para la vía interoceánica, sino transformar la calidad de vida en la cuenca media. Un diálogo basado en la confianza y el consenso, destacó la ACP en su comunicado enviado este miércoles 18 de marzo. Lo que diferencia a esta gestión es la magnitud del contacto directo. Completaron más de 200 encuentros, desglosados en:

60 reuniones comunitarias en las 9 zonas geográficas del proyecto.

150 entrevistas individuales para atender casos particulares.

Como resultado, la ACP entregó un compromiso por escrito que establece las “reglas del juego” para las compensaciones. Este documento garantiza que el proceso de reasentamiento sea justo y equitativo, integrando las peticiones de los residentes sobre el diseño de sus futuras viviendas, la reposición de tierras y el respeto a sus tradiciones socioculturales. “Su participación hará posible que el reasentamiento sea una oportunidad para el desarrollo local y un hecho concreto para mejorar la calidad de vida”, destacó Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal.

Más allá del embalse: Desarrollo local en marcha

Mientras se definen los detalles del traslado, el Canal ya está ejecutando obras de infraestructura y sostenibilidad en la zona, bajo estándares internacionales de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Dividido en tres ejes centrales, la ACP cuenta con temas de agua y saneamiento; con seguridad jurídica y tierrras, así como impulso económico y ambiente. 1. En agua y saneamiento: Activaron proyectos de agua potable en comunidades como La Pita, Riecito Abajo y El Ahogado Centro, beneficiando a 600 personas. Además, ya adjudicaron la rehabilitación de acueductos en La Tollosa y Las Canoas. 2. Seguridad jurídica y tierras: En una alianza estratégica con el PNUD y la ANATI, la ACP entregó 250 títulos de propiedad en 2025, con una ambiciosa meta de alcanzar los 5,000 títulos para brindar certeza legal a los habitantes de la cuenca. 3. Impulso económico y ambiental: Esta línea de acción proyecta la creación de más de 2,700 empleos durante la fase de mayor intensidad del proyecto, complementada con una fuerte estrategia de sostenibilidad que ya suma 50,000 plantones de especies nativas sembrados. Además, el programa fortalece la seguridad alimentaria a través de la producción sostenible, involucrando a 80 familias y cinco escuelas que actualmente operan módulos de avicultura (pollos de engorde y gallinas ponedoras) y huertos escolares.

Estudios de impacto: El rigor científico