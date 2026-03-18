Canal de Panamá y Río Indio: Finaliza primera fase de diálogo clave

El proyecto del embalse en <b>Río Indio </b>marca un hito en su cronograma social. Tras nueve meses de mediación participativa, la <b>Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</b> anunció la finalización de la primera etapa de acercamiento con las comunidades que serán reasentadas. Este proceso, que inició en mayo de 2025, no solo busca asegurar el recurso hídrico para la vía interoceánica, sino transformar la calidad de vida en la cuenca media.Un diálogo basado en la confianza y el consenso, destacó la ACP en su comunicado enviado este miércoles 18 de marzo. Lo que diferencia a esta gestión es la magnitud del contacto directo. Completaron más de 200 encuentros, desglosados en: