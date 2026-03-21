Centroamérica mira al 2026 con Panamá como protagonista del comercio

En el marco de Expocomer 2026, Arturo Rosabal Arce, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco), presentó los lineamientos estratégicos que marcarán la hoja de ruta de la organización en los próximos años. Su intervención estuvo marcada por un llamado a fortalecer la integración regional y a aprovechar las ventajas competitivas que ofrece Panamá como centro logístico y financiero de alcance mundial.

Rosabal explicó que el objetivo central de Fecamco es consolidar un comercio regional más dinámico y libre de trabas, capaz de proyectarse internacionalmente con reglas claras y condiciones equitativas para todos los actores.

En este sentido, subrayó que la federación trabaja de manera cercana con el Consejo Empresarial para la Integración Económica y con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), con la expectativa de que en 2026 se logre implementar un marco de políticas regionales que evite la fragmentación normativa entre países. Según el presidente, cuando cada nación establece regulaciones aisladas, se generan obstáculos que limitan el acceso de empresas centroamericanas a nuevos mercados.

“Por ello, la meta es que las políticas de comercio se diseñen y ejecuten a nivel regional, garantizando un terreno común que favorezca la competitividad”, mencionó el presidente de Fecamco.

Añadió que “la hoja de ruta también contempla la eliminación progresiva de barreras comerciales que han frenado el intercambio entre países miembros”.

Rosabal mencionó ejemplos concretos como los registros sanitarios, las barreras arancelarias y las exigencias de etiquetado frontal de alimentos, que considera trabas innecesarias para el comercio.

La intención de Fecamco, dijo, es que, en caso de que se adopten regulaciones de este tipo, se hagan de manera uniforme en toda la región, evitando que cada país imponga requisitos distintos que fragmenten el mercado.

En paralelo, la federación mantiene como principio transversal la promoción de la equidad de género en el ámbito empresarial. Rosabal destacó que programas como Mujeres Emprendedoras han demostrado el impacto positivo de brindar capacitación y acceso preferente a crédito a empresarias de la región, y aseguró que este enfoque seguirá siendo un pilar clave de la estrategia hacia 2026.

Dentro de esta visión regional, Panamá ocupa un lugar central. Rosabal resaltó que el país se ha consolidado como un centro logístico de relevancia mundial, con una infraestructura portuaria altamente desarrollada y un sistema financiero robusto que lo convierten en un punto estratégico para el comercio internacional. “Panamá juega un rol importantísimo porque es un centro logístico no solamente regional, sino mundial. Queremos aprovechar esas fortalezas para desarrollar toda la región como una sola”, afirmó.

El presidente de Fecamco insistió en que la federación busca capitalizar las ventajas de Panamá para impulsar el crecimiento conjunto de Centroamérica. La idea es que las fortalezas logísticas y financieras del país se conviertan en motor de integración, permitiendo que las economías centroamericanas se articulen como bloque y puedan competir con mayor fuerza en el escenario global.