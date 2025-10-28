Citi respalda a Panamá como ‘hub’ de inversión e infraestructura

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en su despacho a Jason Rekate, jefe global de banca corporativa de Citibank (Citi), quien destacó el plan de crecimiento económico estructurado por el Gobierno panameño, basado en importantes inversiones en infraestructura pública.

Rekate resaltó la histórica relación de Citi con Panamá, que se remonta a la operación del Canal Interoceánico, y señaló que ahora el banco busca apoyar la estructuración financiera de futuras obras estratégicas, incluyendo proyectos prioritarios del Gobierno y de la Autoridad del Canal de Panamá.

Entre ellos mencionó la construcción de dos megapuertos y un gasoducto interoceánico.

Durante el encuentro, Mulino presentó avances de los proyectos de desarrollo, con especial énfasis en el Tren Panamá-David, actualmente en fase de estudios, y destacó la importancia de fortalecer la infraestructura para impulsar el crecimiento económico.

El ejecutivo de Citi también señaló el potencial de Panamá para convertirse en una plataforma regional de tesorería para empresas multinacionales, así como una puerta de entrada para la exportación hacia los países del Mercosur, lo que, según Rekate, generará grandes oportunidades para el país.

En la reunión participaron Malcolm Muñoz, CEO de Citi en Panamá, y la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia, consolidando la alianza entre la banca internacional y el Gobierno en el impulso de la infraestructura y la inversión en el país.