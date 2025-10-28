Citi respalda a Panamá como ‘hub’ de inversión e infraestructura

El <b>presidente de la República, José Raúl Mulino,</b> recibió en su despacho a <b>Jason Rekate, jefe global de banca corporativa de Citibank (Citi)</b>, quien destacó el plan de crecimiento económico estructurado por el Gobierno panameño, basado en importantes inversiones en infraestructura pública.Rekate resaltó la histórica relación de Citi con Panamá, que se remonta a la operación del Canal Interoceánico, y señaló que ahora el banco busca apoyar la estructuración financiera de futuras obras estratégicas, incluyendo proyectos prioritarios del Gobierno y de la Autoridad del Canal de Panamá.Entre ellos mencionó la construcción de dos megapuertos y un gasoducto interoceánico.Durante el encuentro, Mulino presentó avances de los proyectos de desarrollo, con especial énfasis en el <b>Tren Panamá-David,</b> actualmente en fase de estudios, y destacó la importancia de fortalecer la infraestructura para impulsar el crecimiento económico.El ejecutivo de Citi también señaló <b>el potencial de Panamá para convertirse en una plataforma regional de tesorería para empresas multinacionales</b>, así como una puerta de entrada para la exportación hacia los países del Mercosur, lo que, según Rekate, generará grandes oportunidades para el país.En la reunión participaron <b>Malcolm Muñoz, CEO de Citi en Panamá</b>, y la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia, consolidando la alianza entre la banca internacional y el Gobierno en el impulso de la infraestructura y la inversión en el país.